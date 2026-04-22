ＬＩＮＥでできる式場探し「トキハナ」を運営する株式会社トキハナは、結婚式を実施した２０〜３０代の主催者および参列者３７０人を対象に、近年注目されている新たな価値観の指標である「メンタルパフォーマンス」について４月１０日から１３日までインターネット調査を実施した。

結婚式を実施した男女２１８人に自身の結婚式のメンタルパフォーマンスについて質問したところ、主催者の８３．０％が「自身の結婚式のメンタルパフォーマンスは良かった」と回答。良かったと理由として「演出や進行を自由に選ぶことができた（３５．９％）」「準備がスムーズに進み、負担が少なかった（３４．３％）」「親族の意向に左右されずに進められた（３０．４％）」といった理由が挙げられた。

一方で、１０．６％は「自身の結婚式のメンタルパフォーマンスは良くなかった」と回答。該当する主催者に理由を深掘りしたところ、メンタルパフォーマンスが低下した要因として「主役としてのプレッシャーや負担を感じた（４７．８％）」が最も多く、「費用に対して納得感がなかった（４３．５％）」「親や親族の意向に合わせる必要があった（３０．４％）」などが上位に挙がった。

結婚式に参列したことがある男女１５２人に、直近で参列した結婚式のメンタルパフォーマンスについて質問したところ、参列者の６７．１％が「メンタルパフォーマンスは良かった」と回答。良かった理由としては、「新郎新婦が幸せそうで、祝福できた（３８．２％）」「親しい間柄の結婚式で参加しやすかった（３５．３％）」「仲の良い友人・知人と集まることができた（３３．３％）」などが上位に挙がった。

一方で、参列者の１７．８％は「メンタルパフォーマンスは良くなかった」と回答。その理由としては、「知らない人が多く、居心地が悪かった（４０．７％）」「長時間拘束され、負担に感じた（３７．０％）」「ご祝儀や出費の負担が大きかった（２９．６％）」などが挙げられた。結婚式のフォーマットによる時間的拘束や、ゲスト同士の人間関係における気遣いといった負担が、メンタルパフォーマンス低下の要因となっていることがわかった。