『豊臣兄弟！』に特撮出演俳優が大集結 第9弾キャストに濱正悟や山谷花純、忍成修吾
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後 8：00ほか）の第9弾キャストが22日、発表された。
【新キャスト】大河ドラマ『豊臣兄弟！』にだし役で出演する山谷花純
本作は2024年の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長（小一郎）を主人公として、兄・秀吉（藤吉郎）とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。秀長の視点から“天下一の補佐役”の生き様を描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
今回の新キャストは、秀長の妻・慶の過去にかかわる重要人物と、織田家の西国への侵攻にともない豊臣兄弟の次なる壁となる毛利勢、播磨の武将ら。奥田瑛二、麻生祐未、田中美央、忍成修吾、山谷花純、濱正悟、立川談春の出演が明らかになった。
田中は『ゴジラ-1.0』堀田辰雄など、忍成は『仮面ライダーギーツ』ギロリ／仮面ライダーグレア役、山谷は『手裏剣戦隊ニンニンジャー』百地霞／モモニンジャー役、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』宵町透真／ルパンブルー役で知られ、特撮ファンにとってもうれしいキャスティングとなった。
また、すでに出演している、木下藤吉郎秀吉役の池松壮亮は『シン・仮面ライダー』本郷猛／仮面ライダー役、寧々役の浜辺美波は『シン・仮面ライダー』緑川ルリ子役＆『ゴジラ-1.0』大石典子役、竹中半兵衛役の菅田将暉は『仮面ライダーW』フィリップ／仮面ライダーW役、藤堂高虎役の佳久創は『王様戦隊キングオージャー』カグラギ・ディボウスキ／ハチオージャー役、明智光秀役の要潤は『仮面ライダーアギト』氷川誠／仮面ライダーG3役らが。ますます『豊臣兄弟！』は特撮ファン必見の作品となりそうだ。
■別所賀相／演・田中美央
キャラクター：
毛利と織田の間で揺れる播磨の国衆・別所家一門衆。弟・重棟と共に、若くして家督を継いだ当主・長治の後見となる。長治は播磨平定にやってきた秀吉に従うが、賀相は納得がいっておらず……。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
今年も大河の舞台に呼んで頂けるとは夢にも思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉（うれ）しかったです。また今回は私の出身地、兵庫所縁（ゆかり）の武将という事もあり喜びはひとしおでした。兵庫県三木市は雄大な自然豊かな土地ですので、幼少時代から家族でアスレチックを楽しみに行っていました。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
先（ま）ず現場に入って驚いた事は私が初めて「おんな城主 直虎」で大河出演をした際にご一緒した、当時まだ中学生だった俳優さんと再会し、彼がすっかり大人になっていた事です。自分もそれだけ歳を重ねたんだなと感慨深いものがありました。でもいつまで経ってもあの頃の自分のままです。緊張で冷や汗が止まりませんでした。撮影中、苦労したのは甲冑（かっちゅう）を着けての撮影です。重さと窮屈さで衝動的な激しい表現が難しかったです。でもやはりフル装備での撮影は気持ちが奮い立ちます。これぞ大河ドラマ！という撮影でした。
■別所重棟／演・忍成修吾
キャラクター：
播磨の国衆・別所家一門衆。兄・賀相と2人で甥・長治の後見を務める。別所家のためには織田方につくべきと考え、長治には織田に恭順の意を示すべきだと促す。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
『豊臣兄弟！』が始まると知り小一郎が主人公だと聞いた時とても興味を惹（ひ）かれ、出演を熱望していました。オファーをいただき歓喜した一方で、別所氏については認知はしていたものの史実については疎かったので話をいただいてから調べていきました。重棟については、同じく側近である賀相と別の勢力に分かれてどちらについても御家を守れるようにしたという説を知り、その選択は戦国ならではと思いました。大切に育ててきたであろう若き当主を守りたいという気持ちと家門の威信を守るという問題の間に切なさを感じました。そういった心情を表現できたらと考えております。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
戦国時代が大好きなので、戦国大河も大好きです。現場ではいつもセットや衣装、メイクやかつら、小道具に興奮してしまいます。今回も甲冑を着る機会があったのですが、嬉（うれ）しさの反面、長時間着続ける大変さもありました。実際の侍たちは戦時にはもっと重いであろう甲冑（かっちゅう）をずっと着けていたのかと想像するとゾッとしますね。お芝居で本当に良かったです。
■だし／演・山谷花純
キャラクター：
信長に播磨平定を任された摂津・有岡城の城主、荒木村重の妻。“今楊貴妃”と称される美女で、村重の最大の理解者でもある。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
昨年、『豊臣兄弟！』のオーディションを受けさせていただきました。
結果としてその役は決まらなかったのですが、どうしても諦めきれずいつかご縁がある事を信じて1年間お着物を着る役を優先して過ごしてきました。
すごく思い入れの強い役です。自分にしか演じられないだしを残せるよう頑張ります。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
トータス松本さんは、感情に嘘（うそ）が無く全力で真っ直ぐなお芝居を届けてくださる方でたくさん助けて頂きました。カメラが回ってない場所では、良く笑っていらっしゃる姿が強く記憶に残っています。
そんな景色とだしの感情を重ねながら芝居させていただきました。
撮影期間中は、「バンザイ〜好きでよかった〜」を聴きながらスタジオに向かっていたのも、良い思い出です。
■毛利輝元／演・濱正悟
キャラクター：
安芸（広島県）の戦国大名・毛利家の当主で、毛利元就の孫。西国へ侵攻してきた信長に対抗する。領国の安泰を第一と考えている。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
群雄割拠な戦国に飛び込めることを想像したとき、嬉（うれ）しい武者震いで滾（たぎ）りました。
諸説ありな史実。今作での輝元は、冷静で実直な印象です。『豊臣兄弟！』ならではの毛利輝元を追求し慎重かつ丁寧に演じて参ります。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
裏切りが多く、いつ何時も命懸（いのちが）けな時代。緊張感を大切に現場に臨みました。
言葉の強さ、間、目線など、細かく擦り合わせながら、『豊臣兄弟！』に毛利輝元として軌跡を残せることを非常に有意義で光栄に思います。
【新キャスト】大河ドラマ『豊臣兄弟！』にだし役で出演する山谷花純
本作は2024年の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長（小一郎）を主人公として、兄・秀吉（藤吉郎）とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。秀長の視点から“天下一の補佐役”の生き様を描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
田中は『ゴジラ-1.0』堀田辰雄など、忍成は『仮面ライダーギーツ』ギロリ／仮面ライダーグレア役、山谷は『手裏剣戦隊ニンニンジャー』百地霞／モモニンジャー役、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』宵町透真／ルパンブルー役で知られ、特撮ファンにとってもうれしいキャスティングとなった。
また、すでに出演している、木下藤吉郎秀吉役の池松壮亮は『シン・仮面ライダー』本郷猛／仮面ライダー役、寧々役の浜辺美波は『シン・仮面ライダー』緑川ルリ子役＆『ゴジラ-1.0』大石典子役、竹中半兵衛役の菅田将暉は『仮面ライダーW』フィリップ／仮面ライダーW役、藤堂高虎役の佳久創は『王様戦隊キングオージャー』カグラギ・ディボウスキ／ハチオージャー役、明智光秀役の要潤は『仮面ライダーアギト』氷川誠／仮面ライダーG3役らが。ますます『豊臣兄弟！』は特撮ファン必見の作品となりそうだ。
■別所賀相／演・田中美央
キャラクター：
毛利と織田の間で揺れる播磨の国衆・別所家一門衆。弟・重棟と共に、若くして家督を継いだ当主・長治の後見となる。長治は播磨平定にやってきた秀吉に従うが、賀相は納得がいっておらず……。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
今年も大河の舞台に呼んで頂けるとは夢にも思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉（うれ）しかったです。また今回は私の出身地、兵庫所縁（ゆかり）の武将という事もあり喜びはひとしおでした。兵庫県三木市は雄大な自然豊かな土地ですので、幼少時代から家族でアスレチックを楽しみに行っていました。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
先（ま）ず現場に入って驚いた事は私が初めて「おんな城主 直虎」で大河出演をした際にご一緒した、当時まだ中学生だった俳優さんと再会し、彼がすっかり大人になっていた事です。自分もそれだけ歳を重ねたんだなと感慨深いものがありました。でもいつまで経ってもあの頃の自分のままです。緊張で冷や汗が止まりませんでした。撮影中、苦労したのは甲冑（かっちゅう）を着けての撮影です。重さと窮屈さで衝動的な激しい表現が難しかったです。でもやはりフル装備での撮影は気持ちが奮い立ちます。これぞ大河ドラマ！という撮影でした。
■別所重棟／演・忍成修吾
キャラクター：
播磨の国衆・別所家一門衆。兄・賀相と2人で甥・長治の後見を務める。別所家のためには織田方につくべきと考え、長治には織田に恭順の意を示すべきだと促す。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
『豊臣兄弟！』が始まると知り小一郎が主人公だと聞いた時とても興味を惹（ひ）かれ、出演を熱望していました。オファーをいただき歓喜した一方で、別所氏については認知はしていたものの史実については疎かったので話をいただいてから調べていきました。重棟については、同じく側近である賀相と別の勢力に分かれてどちらについても御家を守れるようにしたという説を知り、その選択は戦国ならではと思いました。大切に育ててきたであろう若き当主を守りたいという気持ちと家門の威信を守るという問題の間に切なさを感じました。そういった心情を表現できたらと考えております。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
戦国時代が大好きなので、戦国大河も大好きです。現場ではいつもセットや衣装、メイクやかつら、小道具に興奮してしまいます。今回も甲冑を着る機会があったのですが、嬉（うれ）しさの反面、長時間着続ける大変さもありました。実際の侍たちは戦時にはもっと重いであろう甲冑（かっちゅう）をずっと着けていたのかと想像するとゾッとしますね。お芝居で本当に良かったです。
■だし／演・山谷花純
キャラクター：
信長に播磨平定を任された摂津・有岡城の城主、荒木村重の妻。“今楊貴妃”と称される美女で、村重の最大の理解者でもある。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
昨年、『豊臣兄弟！』のオーディションを受けさせていただきました。
結果としてその役は決まらなかったのですが、どうしても諦めきれずいつかご縁がある事を信じて1年間お着物を着る役を優先して過ごしてきました。
すごく思い入れの強い役です。自分にしか演じられないだしを残せるよう頑張ります。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
トータス松本さんは、感情に嘘（うそ）が無く全力で真っ直ぐなお芝居を届けてくださる方でたくさん助けて頂きました。カメラが回ってない場所では、良く笑っていらっしゃる姿が強く記憶に残っています。
そんな景色とだしの感情を重ねながら芝居させていただきました。
撮影期間中は、「バンザイ〜好きでよかった〜」を聴きながらスタジオに向かっていたのも、良い思い出です。
■毛利輝元／演・濱正悟
キャラクター：
安芸（広島県）の戦国大名・毛利家の当主で、毛利元就の孫。西国へ侵攻してきた信長に対抗する。領国の安泰を第一と考えている。
コメント：
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
群雄割拠な戦国に飛び込めることを想像したとき、嬉（うれ）しい武者震いで滾（たぎ）りました。
諸説ありな史実。今作での輝元は、冷静で実直な印象です。『豊臣兄弟！』ならではの毛利輝元を追求し慎重かつ丁寧に演じて参ります。
――実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
裏切りが多く、いつ何時も命懸（いのちが）けな時代。緊張感を大切に現場に臨みました。
言葉の強さ、間、目線など、細かく擦り合わせながら、『豊臣兄弟！』に毛利輝元として軌跡を残せることを非常に有意義で光栄に思います。