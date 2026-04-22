水谷八重子、出演舞台を体調不良で休演
松竹が22日、公式サイトを更新。「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」の『明日の幸福』に出演を予定していた水谷八重子（87）が、体調不良で休演すると発表した。
【画像】本チラシでは…笑顔をみせていた水谷八重子
水谷は1939年4月16日生まれ、父は14代目守田勘弥、母は初代 水谷八重子。1955年、16歳で新派・歌舞伎座で初舞台、同月にビクターレコードからジャズ歌手としてデビューを果たした。以後、映画「青い山脈」、「座頭市物語」、「悪名」などに出演。「花の吉原百人斬り」でNHK最優秀助演女優賞を受賞。テレビでは「あなたとよしえ」、「若い季節」などでお茶の間の人気者に。舞台では母、八重子の活躍する新派はもとより、東宝のミュージカルなど数多くの作品に出演した。1995年、2代目水谷八重子を襲名した。
■報告全文
水谷八重子休演のお詫びと配役変更のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 新橋演舞場「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」「明日の幸福」に出演を予定しておりました水谷八重子は、体調不良のため休演いたします。配役を変更して上演いたします。何卒ご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
「新派・松竹新喜劇,合同喜劇公演」 『明日の幸福』
松崎淑子 久本雅美
リキ 村岡ミヨ
新橋演舞場
【画像】本チラシでは…笑顔をみせていた水谷八重子
水谷は1939年4月16日生まれ、父は14代目守田勘弥、母は初代 水谷八重子。1955年、16歳で新派・歌舞伎座で初舞台、同月にビクターレコードからジャズ歌手としてデビューを果たした。以後、映画「青い山脈」、「座頭市物語」、「悪名」などに出演。「花の吉原百人斬り」でNHK最優秀助演女優賞を受賞。テレビでは「あなたとよしえ」、「若い季節」などでお茶の間の人気者に。舞台では母、八重子の活躍する新派はもとより、東宝のミュージカルなど数多くの作品に出演した。1995年、2代目水谷八重子を襲名した。
水谷八重子休演のお詫びと配役変更のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 新橋演舞場「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」「明日の幸福」に出演を予定しておりました水谷八重子は、体調不良のため休演いたします。配役を変更して上演いたします。何卒ご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
「新派・松竹新喜劇,合同喜劇公演」 『明日の幸福』
松崎淑子 久本雅美
リキ 村岡ミヨ
新橋演舞場