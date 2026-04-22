開催：2026.4.22

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 8 - 5 [アストロズ]

MLBの試合が22日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとアストロズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するアストロズの先発投手はライアン・ワイスで試合は開始した。

1回裏、5番 ジョージ・バレラ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 HOU

2回裏、7番 アンヘル・マルティネス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 HOU

5回表、8番 ブライス・マシューズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CLE 2-1 HOU、2番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CLE 2-3 HOU

7回表、1番 カルロス・コレア 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CLE 2-4 HOU

8回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-4 HOU、2番 チェース・デローター 5球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 6-4 HOU、4番 カイル・マンザード 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 8-4 HOU

9回表、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 CLE 8-5 HOU

試合は8対5でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのペートン・パレットで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアストロズのエニエル・デロスサントスで、ここまで0勝1敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:08:07 更新