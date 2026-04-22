高速道路でタイヤがパンクしたとき、妻に「保険会社よりJAFのほうが安心では？」と言われました。どちらに連絡しても同じように見えるのですが、対応内容に差はあるのでしょうか？

保険会社のロードサービスとJAFは、対応の対象と使い方が違う

保険会社のロードサービスとJAFは、どちらも車の故障やトラブル時に頼れる仕組みです。両者の大きな違いは、サービスが何に付いているかにあります。

保険会社のロードサービスは、一般に契約している「車」を対象とします。そのため、自分の車で高速道路を走っていてタイヤがパンクした場合は利用しやすい一方、家族の車やレンタカーでは使えないことがあります。つまり、車を基準にしたサービスです。

一方、JAFは「会員本人」を対象とするサービスです。自分の車だけでなく、家族の車やレンタカー、会社の車に乗っているときでも、本人が会員であれば利用しやすい点が特徴で、車ではなく人を基準にしている点に違いがあります。

また、対応内容もまったく同じではありません。保険会社のロードサービスは契約内容によって範囲が変わり、現場対応よりもレッカー移動が中心になる場合があります。一方、JAFは現場での応急対応に強みがあり、その場での作業を重視したい人には心強い存在です。



保険会社とJAFのどちらを選ぶかは、車の使い方で変わる

保険会社のロードサービスとJAFのどちらが向いているかは、普段の車の使い方によって変わります。自分の車を中心に使う人なら、まずは加入中の自動車保険にどのようなロードサービスが付いているかを確認するのが基本です。必要な対応が含まれていれば、それだけで十分なこともあります。

一方、家族の車を借りることが多い人や、旅行先や出張先でレンタカーを利用する人は、JAFのほうが使いやすい可能性があります。車が変わっても本人が対象になるため、利用できる場面が広がるからです。

このように、保険会社とJAFのどちらかを選ぶかは、単純に優劣ではなく、自分の生活に合っているかどうかで考えることが大切です。自家用車中心なら保険会社のロードサービスが向いている場合があり、さまざまな車に乗るならJAFの利便性が高くなります。



保険会社のロードサービスがあっても、JAFが無駄とはかぎらない

自動車保険にロードサービスが付いていると、JAFは不要だと感じる人もいるでしょう。ただし、保険会社のロードサービスがあるからといって、JAFが無駄になるとはかぎりません。

理由は、使える場面の違いです。保険会社のサービスは契約車両が前提になりやすいため、車が変わると使えない場合があります。これに対し、JAFは会員本人を対象とするため、家族の車やレンタカーなど利用の幅が広がります。このように備えが重なるように見えても、実際には役割が少し異なるのです。

また、車のトラブルは突然起こるため、その場で利用条件を細かく確認するのは簡単ではありません。連絡先の選択肢が複数あると、それだけでも落ち着いて対応しやすくなります。そのため、車の使い方によっては、保険会社のロードサービスに加えてJAFにも加入する意義があるといえるでしょう。



保険会社とJAFの違いを知って、自分に合った備えを考えよう

保険会社のロードサービスとJAFは、似ているようで内容は同じではありません。保険会社は契約車両を基準とし、JAFは会員本人を基準としている点が大きな違いです。そのため、どちらが安心かは一律には決められず、普段の車の使い方によって向き不向きが変わります。

いざというときに落ち着いて対応するためには、トラブルが起きてから慌てるのではなく、事前に違いを理解しておくことが大切です。

それぞれの内容を確認し、自分に合う備えを選んでおけば、高速道路での突然のパンクにも落ち着いて対応しやすくなります。まずは今の補償内容を見直し、自分の車の使い方に応じてJAFも含めた備えを考えてみるとよいでしょう。



出典

一般社団法人日本自動車連盟 JAF

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー