『時すでにおスシ!?』ウイカ夫役にネット驚き「『ラヴィット！』の時よりイケメンｗ」
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、21日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネット驚き！ウイカの夫を演じた人気タレント
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
第3話では、「よこた鮨アカデミー」に激震が走る展開が描かれた。講師の大江戸（松山ケンイチ）が、かつて店主として営んでいた鮨店で弟子に暴力を振るい、閉店に追い込まれたという過去が報じられた記事を、胡桃（ファーストサマーウイカ）が発見。大江戸は事実を認め、学長の横田（関根勤）から出勤停止を言い渡される。
突然の講師不在という事態に、みなとや受講生たちは困惑する。一方で胡桃は問題を追及したものの、森（山時聡真）から「和を乱している」と非難され、孤立を深めていく。完璧主義ゆえに自らを追い込んできた胡桃は、次第に心身の異変を感じ始める。クラスの結束が崩れかける中、みなとは状況を立て直そうと模索する。また、大江戸は自身の原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪れる…という展開が描かれた。
さらに注目を集めたのが、本作でTBSドラマ初出演を飾ったお笑いコンビ・かけおちの青木マッチョの存在だ。胡桃の夫・柿木仁を演じ、タイパ重視で“自分のために生きる”価値観を持つキャラクターを体現。糖質制限やジム通いを欠かさないストイックな人物像をリアルに演じた。
視聴者からは「ウイカの旦那青木マッチョかよw」「スーツ姿だし、演技ナチュラルだし...一瞬...分からんかった...」「青木マッチョさん 夫役良かったよ また登場してほしいな」「タンクトップじゃない青木マッチョを初めて見た」「『ラヴィット！』の時よりイケメンｗ」などの声が寄せられている。
【写真】ネット驚き！ウイカの夫を演じた人気タレント
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
突然の講師不在という事態に、みなとや受講生たちは困惑する。一方で胡桃は問題を追及したものの、森（山時聡真）から「和を乱している」と非難され、孤立を深めていく。完璧主義ゆえに自らを追い込んできた胡桃は、次第に心身の異変を感じ始める。クラスの結束が崩れかける中、みなとは状況を立て直そうと模索する。また、大江戸は自身の原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪れる…という展開が描かれた。
さらに注目を集めたのが、本作でTBSドラマ初出演を飾ったお笑いコンビ・かけおちの青木マッチョの存在だ。胡桃の夫・柿木仁を演じ、タイパ重視で“自分のために生きる”価値観を持つキャラクターを体現。糖質制限やジム通いを欠かさないストイックな人物像をリアルに演じた。
視聴者からは「ウイカの旦那青木マッチョかよw」「スーツ姿だし、演技ナチュラルだし...一瞬...分からんかった...」「青木マッチョさん 夫役良かったよ また登場してほしいな」「タンクトップじゃない青木マッチョを初めて見た」「『ラヴィット！』の時よりイケメンｗ」などの声が寄せられている。