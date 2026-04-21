4月22日決算　注目度S：正興電機製作､注目度A：令和アカウンティングHDほか

【注目度S級】

☆正興電機製作所（6653） 1Q 電気機器

Focus：電力・DX投資の拡大で過去最高益を更新か。8期連続増益と株主還元強化が注目点。

【注目度A級】

◎令和アカウンティングHD（296A） 本決算 サービス業

Focus：契約継続率99％超の安定基盤、生産性の向上による利益率上昇と成長継続がポイント。

◎オービーシステム（5576） 本決算 情報・通信業

Focus：DX需要拡大で売上最高に。先行投資を吸収し、大幅増配による還元姿勢を打ち出せるか。

【4月22日発表予定 5社】

296A 令和アカウンティング・HD 2026年3月期 本決算 サービス業

5576 オービーシステム 2026年3月期 本決算 情報・通信業

6146 ディスコ 2026年3月期 本決算 機械

6653 正興電機製作所 2026年12月期 1Q 電気機器

8060 キヤノンマーケティングジャパン 2026年12月期 1Q 卸売業

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。