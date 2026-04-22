会社員のこーんさんの漫画「やらない言い訳」が、Xで2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

春、作業のために机に向かうものの、「花粉症でしんどいからやめよう」とすぐに思ってしまう作者。それは季節が変わっても…という内容で、読者からは「やらない理由はいくらでもあるんですよね…」と共感の声が上がっています。

気付けば「やらない理由」探し…抜け出せないループ

こーんさんは、Xや『ジャンプルーキー』で作品を発表しています。こーんさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

こーんさん「7年くらい前から描いています」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

こーんさん「いつも作業の集中力が続かないので、その言い訳をしたくて描いてみました」

Q.ご自身は特にどの季節が一番作業に影響しますか。

こーんさん「特に冬の寒さは作業に影響しやすく、一番こたえると感じています」

Q.どの季節も「作業をやめたくなる瞬間」を描いていますが、その後本当にやめてしまうこともありますか。

こーんさん「多々あります。集中力がほしいです」

Q.逆に「今日は作業に集中できる！」と感じる日はありますか。

こーんさん「後ろに予定があるときや、早起きしないといけないときなどは、なぜか作業に集中できることが多いです」

Q.作業のモチベーションが落ちたときはどう立て直していますか。

こーんさん「モチベーションが落ちたときは、トーン貼りとか吹き出しなどのような、簡単な作業に切り替えたりします」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

こーんさん「共感してくださるコメントがありました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

こーんさん「今後の創作活動としては、コミティアで本を出してみたいと思っています。現状、まだ勇気が出ず一歩踏み出せていません。また、サボりたい欲に打ち勝って、コンスタントに読み切りの漫画や日記漫画を描いていきたいと思っています」