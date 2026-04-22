大相撲の春巡業が２１日、東京・足立区の東京武道館で行われ、幕内宇良（３３）＝木瀬＝が大ハッスルだ。熱海富士に並んで最多２７番相撲を取った。９勝１８敗と大きく負け越したが、懸命な姿で観客を沸かせた。

朝稽古の主役は１８勝９敗の熱海富士と、宇良だった。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新三役が有力視される琴勝峰らに加え、大関経験者の朝乃山を出し投げで退ける場面もあった。稽古後に番数を知った宇良は「思いの外、でしたね」と驚き交じりに苦笑した。

高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は「宇良は毎日取っていますね。プロですから、来場所にかける思いが強いんじゃないですか。やらないやつは気持ちが弱いってこと」と評価した。

大の里、安青錦ら１０人以上が離脱中の春巡業。プログラム拡充のため、１５日の茨城・鹿嶋巡業から平幕８力士の選抜トーナメントを実施し、宇良だけが皆勤中で、この日は優勝して大歓声を浴びた。同部長は「いい相撲を取ってくれる。見習ってほしい」と称賛した。本場所は２場所連続２桁黒星と苦戦が続くが、巻き返しへのきっかけとなりそうだ。