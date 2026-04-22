競泳のロンドン五輪銀メダリストの入江陵介氏（36）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。水泳以外にしていて良かった習い事を明かした。

この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。

「『この習い事をやってよかった』しみじみ感じた瞬間」のトークテーマで、入江氏は水泳の次に長く習っていたのが「ピアノ」だとし、8歳から中学3年生まで本格的に打ち込んでいたと伝えた。

ピアノを弾くことは「リズム感であったりとか、テンポとかがめちゃくちゃ大事になってきて。それも左右差があったりする」とし、「それが水泳もリズムとかテンポがめちゃくちゃ大事で。50メートルで何かきかくか決まっている」と、泳ぎのリズムに大きな影響を与えたと振り返った。

また、ピアノのおかげで水泳のリズムが「研ぎ澄まされた」とし「水泳の感覚がピッタリだった。タイムの上下動があんまりなかった。常に同じ泳ぎが出来ていた」と、長く一線級で活躍し、現役を続けられたと分析した。

そして、ピアノの腕前については「ショパンとか最後弾けました」と明かしつつ「高校とかも音楽で行くか…」と迷ったほどだと伝えて、スタジオを驚かせた。