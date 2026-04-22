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気象台は、午前4時8分に、暴風警報を八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】青森県・八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町などに発表 22日04:08時点

三八上北では、22日朝から22日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■八戸市
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■黒石市
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■十和田市
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■三沢市
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■平川市
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■野辺地町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■七戸町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■六戸町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■横浜町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■東北町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■六ヶ所村
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■おいらせ町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■三戸町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■五戸町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■田子町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■南部町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■階上町
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■新郷村
□暴風警報【発表】
　22日朝から22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s