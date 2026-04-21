4月20日、6人組K-POPグループ『Kep1er』（以下、ケプラー）の運営会社が5月開催予定のJAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」6公演のうち4公演を中止すると発表した。

「ケプラーは2021年10月に日中韓ガールズグループオーディション番組『Girls Planet 999』で結成されたグループで、最初は9人組でした。2年半の期間限定で活動を開始しましたが、2024年7月にメンバーのマシロとイェソが脱退後も活動を継続。2026年3月にヨンウンが脱退して、現在は韓国人4人、中国人1人、日本人1人の6人組となっています。2023年4月にはテレビ朝日で冠番組の『本気でKep1erランド』が放送されていましたね」（芸能記者）

アジア圏だけでなく、欧米でもライブを行うグローバルガールズグループとして活動していたが、今回のファンミーティングでは平日の集客が振るわなかったようだ。

「チケット価格は税込1万3200円。前方エリア確約・団体写真撮影付きのアップグレードVIP席（抽選）は税込2万4200円です。3月にファンクラブでチケットの先行販売が行われたのですが、平日に開催予定だった全4公演が中止となり、土日の開催となる5月16日の大阪、同17日の東京は予定通り実施するようです。運営側は《諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました》と説明していますが、ファンは“売れなかった”ことを隠すための苦肉の策として中止にしたのではないかと、疑心暗鬼に陥っています」（前出・記者）

Xでは、中止に対する悲しみの声が上がる一方、

《運営いい加減にしなよ Kep1erとKep1ianがどれだけ頑張ってもこれじゃあ世間的な目が悪くなる一方》

《事前物販しておいて、公演中止って普通に運営のやってる事ヤバすぎるからね》

不満や怒りの声も聞こえてくる。

「Xでは“ケプラー人気ない”と揶揄する声も上がっており、ファンがそれに反論、舌戦が繰り広げられています。ケプラーは韓国では人気を獲得しており、グローバルKポップ投票サイト『Kトップスター』（KTOSTAR）で2月に集計された『最高のアイドル（女）』部門で1位を獲得、21週連続王座を維持しているといいます。しかし、日本では露出が少ないこともあり、今回も集客に苦戦したようです」（前出・記者）

K-POPアイドルグループも飽和状態なのか、今後は淘汰の波が押し寄せてくるかもしれない。