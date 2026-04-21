元雨上がり決死隊の宮迫博之が２１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新した。

この日は、ブレーク中のちゃんぴおんず・大ちゃん、日本一おもしろい大崎をゲストに迎え「【教えて！後輩先生！】初ゲスト＆初絡み、ちゃんぴおんずと芸人トーク！」と題した動画を公開した。

大崎、大ちゃんが憧れのコンビとしてダウンタウン・浜田雅功、松本人志の名を挙げると、若手時代から２人との共演が多かった宮迫は「怖かったんやで…？知らんやろ？ホンマに怖かった時期のダウンタウンさん。今なんて優しさの塊やから」と苦笑した。

大ちゃんは、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の１シーンが驚がくだったと述懐。「宮迫さん、雨上がりさんが売れたきっかけ。『ガキ使』のドッキリのやつ…」と話した。

大ちゃんが振り返ったのは、同番組のドッキリ「田中だよ！全員集合ー！！」から派生した企画「雨上がりだよ！全員集合ー！！」。

「田中だよ！−」はココリコ・田中直樹をターゲットにしたドッキリ。毒舌司会の進行を任された田中の横暴さにガキ使メンバーがキレてしまうという筋書きだったが、温和な性格で知られる田中は毒舌が不発に次ぐ不発。

浜田は、急きょ「進行のグダグダにキレる」というプランに変更。「毒舌してへんやないか！お前コラ！」と、かなり無理のある言い分を、怒号と剣幕で何とかドッキリを成立させた。突然のシナリオ変更は、かえってリアリティーを生み出す結果になり、ドッキリと知りながら見守っていた視聴者たちも戦慄。ターゲットになった田中は恐怖のあまりに号泣してしまった。

大ちゃんは「それこそ、だって一番怖いときのダウンタウンさん…」と述懐。「雨上がりだよ！−」は、そのドッキリから派生した企画で、宮迫たちのグダグダ進行に月亭方正（当時は山崎邦正）がキレるというパロディー企画だったが、宮迫はオファーに反し、毒舌全開の進行を展開。松本の頭をメガホンで殴打しまくり、浜田の顔面には膝蹴りまで入れた。

大ちゃんは宮迫に「スベってくれって言われてたんですよね？スタッフさんに。で、勝手にあれをやったんですよね…」と質問。

宮迫は「そうです、そうです。何週間か前に綿密に。（ドッキリの回は）田中、ほんまにスベっててん。全編見ましたけど。『これと全く同じことを方正さんでやってくれ』って言われて。一応、まだ若手やし、でも当時、尖がりまくってるから『分かりました』って言うて全く違うことをやった」と舞台裏を明かした。

打ち合わせを完全無視した宮迫の暴れっぷりにスタッフが戦慄。宮迫は「スタッフはカメラの向こうで一瞬止めに入ろうとして…。ダウンタンさんが笑ってくれたから『あ、いける』と思って。（浜田らに）キレられてたら、もう終わってます…」と述懐した。

宮迫は収録時のダウンタウンについて「むちゃくちゃ温かくって。（台本無視を）笑っていただいたから。そっから、もう一気に仕事が増えた」と感謝していた。