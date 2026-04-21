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天王寺動物園（大阪市天王寺区）が4月21日、マレーシアゾウ3頭の一般公開を始めた。



公開されたのは、3月11日にマレーシアから来園した「クラッ」（オス、20歳）、「ダラ」（メス、14歳）、「アモイ」（メス、9歳）の3頭。同園では、新たなゾウ舎「エレファント・ヴィレッジ」も整備した。



同園における戦後のゾウの飼育履歴は、春子（1950年4月～2014年7月）、ユリ子（1950年6月～2000年5月）、ラニー博子（1970年～2018年1月）。ラニー博子の死後、同園では約8年間、ゾウの不在が続いていた。



21日にはお披露目セレモニーが開かれ、横山英幸大阪市長らが出席し、テープカットが行われた。