【唯一無二の失恋小説】“めちゃくちゃ刺さる”と話題の作家・小林早代子さん新刊『みんな、好きが下手』発売決定

新潮社は5月20日、『アイドルだった君へ』『たぶん私たち一生最強』で、読者の心をえぐるキレキレの表現が「めちゃくちゃ刺さる！」と話題の作家、小林早代子さんによる新刊『みんな、好きが下手』を発売します。

2015年、「くたばれ地下アイドル」で「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、受賞作を含む同名の単行本（のち『アイドルだった君へ』に改題し文庫化）にてデビュー、続く二作目『たぶん私たち一生最強』も多くの読者の共感を呼び話題となり、いま一番「刺さる！」と話題の作家、小林早代子さん。

三作目となる新刊『みんな、好きが下手』は、令和を生きる大学生とSNSをテーマにした唯一無二の「失恋小説」です。「読んだら絶対に語りたくなる」「ファミレスで友達の恋愛話を聞いているみたいな等身大の共感だらけ」「恋愛リアリティーショーを見ているみたい」などのアツい感想が届くなど、既に本作の共感性の高さが話題となっています。



◇著者コメント

以前から「青春とインターネット」をテーマに小説を書きたいと思っていました。思えば私が中学生くらいの頃から自分の日常をネットにポストするのが当たり前で、リアルの顔とネットの顔をひっくるめて交友関係が成立していました（当時は個人HPを持つのが流行りでした）。そういうインターネットと共にある大学生のフツーの、だけど切実な青春をお楽しみいただけたらと思います。

◇書籍内容紹介文

彼女に「好き」と言うことは、「いいね！」を1000回もらうより難しい。東京生まれサブスク育ち、人生を賭けるほど好きなものがまだ見つからない大学一年生、ジン太。愛情豊かな両親、優等生な姉、過剰だけど憎めない幼馴染に囲まれて何不自由なく育ち、大学には気の合う仲間もいる。だけど、なぜか恋愛だけがうまくいかない。この原因はいったい何？ 痛々しくて瑞々しい、唯一無二の失恋小説！

■書籍概要

書籍名：みんな、好きが下手

著者名：小林早代子

発売日：2026年5月20日

定価：1,760円

URL：https://www.shinchosha.co.jp/book/351763/

（フォルサ）