◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

巨人・則本昂大投手（３５）が今季３度目の先発に臨み、５回１０安打１失点で降板。４回に先制点を与え、移籍後初勝利を逃した。

２戦連続で大城卓三捕手とバッテリーを組み、９４球を投じた。プロ１４年目で初登板となった長野オリンピックスタジアムは気温１２度。序盤から強風も吹き荒れ、ベンチ内には季節外れのストーブも置かれた。５回での降板は移籍後最短となった。４回には１４年目でプロ初安打となるバント安打をマークしたが、得点には結びつかなかった。

移籍後初先発した２日の中日戦（バンテリン）は今季チーム最長７回２失点と力投するも援護なく黒星。９日の広島戦（マツダ）は雨天中止。１４日の阪神戦（甲子園）では今季最速１５０キロを計測するなど６回２安打０封と熱投した。勝利投手の権利を持って降板したが、救援陣が一時逆転を許し初白星はお預けに。“三度目の正直”で勝利を狙ったが、悔しさの残るマウンドになった。

則本は球団を通し「ランナーを出しながら最低限粘る事はできましたが、カード頭にリズムの悪いピッチングをしてしまった事は反省点です」とコメントした。