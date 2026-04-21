【付録】「ショルダーバッグ リトルミイ＆ニョロニョロver.」が付いてくる！ 『MOOMIN ムーミン公式ファンブック 2026』が4月24日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MOOMIN ムーミン公式ファンブック 2026』（宝島社）の「ショルダーバッグ リトルミイ＆ニョロニョロver.」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
どんなコーディネートにも合わせやすいブラックの生地を採用し、リトルミイとニョロニョロの可愛らしいデザインがワンポイントで入っています。落ち着いたトーンなので、大人の女性でも普段使いしやすいのが魅力。キャラクターアイテムながらも上品な仕上がりとなっており、毎日のお出かけに寄り添ってくれるデザインです。
コンパクトな見た目ながら、500mlのペットボトルや長財布、折りたたみ傘、スマートフォンなどがすっぽりと収まるサイズ感です。開閉しやすいマグネットボタンと安心のファスナー仕様で、旅行や日常のサブバッグとしても大活躍。ショルダーストラップは最長約125cmまで調整可能なので、スタイルに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。(文:All About ニュース編集部)
『MOOMIN ムーミン公式ファンブック 2026』の「ショルダーバッグ リトルミイ＆ニョロニョロver.」が見逃せない！宝島社から4月24日に発売される『MOOMIN ムーミン公式ファンブック 2026』（税込3839円）。付録として、「ショルダーバッグ リトルミイ＆ニョロニョロver.」が付いてきます。
リトルミイとニョロニョロのデザインが大人可愛い
どんなコーディネートにも合わせやすいブラックの生地を採用し、リトルミイとニョロニョロの可愛らしいデザインがワンポイントで入っています。落ち着いたトーンなので、大人の女性でも普段使いしやすいのが魅力。キャラクターアイテムながらも上品な仕上がりとなっており、毎日のお出かけに寄り添ってくれるデザインです。
長財布やペットボトルも入る見た目以上の収納力
コンパクトな見た目ながら、500mlのペットボトルや長財布、折りたたみ傘、スマートフォンなどがすっぽりと収まるサイズ感です。開閉しやすいマグネットボタンと安心のファスナー仕様で、旅行や日常のサブバッグとしても大活躍。ショルダーストラップは最長約125cmまで調整可能なので、スタイルに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。(文:All About ニュース編集部)