東京ディズニーリゾートでは、2026年7月2日（木）から9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催します。

また、「ガジェットのゴーコースター」が新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場！

夏の東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」まとめ

2年目となる2026年の「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場！

東京ディズニーランドでは、2026年9月14日（月）に終了を予定している「Reach for the Stars」を「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施します。

ショー本編に続いて実施される、この期間だけの特別な演出をお楽しみください。

また、「ガジェットのゴーコースター」が新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場！

「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れ MAX”」と一緒にさらに夏を涼しく盛り上げます。

また、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシー®のメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Mrs.GREEN APPLEが担当する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができます。

さらにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場します。

なお、同期間は、通常休日の午後 3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後 5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3サマーパスポート」、「アフター5サマーパスポート」に変更され、休日平日かかわらず毎日利用可能となります。

また、朝からパークを楽しみつつ午前 11時以降は 2つのパークを自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売など、幅広いご滞在プランを用意。

東京ディズニーリゾートで繰り広げる、クールでハッピーな数々の夏限定のプログラムを詳しく紹介していきます！

東京ディズニーランド／エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」

公演場所：パレードルート

公演時間：約 35分（1日 3回公演）

フロート数：2台

パレードルートでは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げるびしょ濡れプログラムを実施します。

暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任せられたベイマックスは、“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止し、水が放たれます。

また、2026年も“サマー・クールオフ”でコラボレーションする Mrs. GREEN APPLE の「Carrying Happiness(Tokyo Disney Resort Version)」を使用。

明るく軽快な音楽とともに夏らしいプログラムを楽しめます。

東京ディズニーランド／エンターテイメント「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」

公演場所：シンデレラ城

公演時間：約 25分（1日 1回公演）

2024年から実施していた「Reach for the Stars」がファイナルを迎え、「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施します。

7月2日（木）からは、ショー本編の終了後に、この期間だけの楽曲に合わせた特別な演出が追加されます。

シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションになっています。

※天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

東京ディズニーランド／アトラクション「ガジェットのゴーコースター」“びしょ濡れ”バージョン

迫力満点でスリリングな体験が楽しめる、ネズミのガジェットがつくった「ガジェットのゴーコースター」が、期間限定で“びしょ濡れ”バージョンになります。

噴水のように湧き上がる水のなかをライドが勢いよく駆け抜けると、乗車しているゲストはびしょ濡れに！

東京ディズニーランド／アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン

通常のアトラクションで流れている 6曲のオリジナルソングに、今年も期間限定でMrs. GREEN APPLE による楽曲「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が加わります。

ベイマックスの仲間のケア・ロボットたちがゲストの乗ったライドを引っ張り、ゲストはその動きに想像以上に振り回されるこのアトラクション。

明るく軽快な楽曲が加わることで、さらに笑顔があふれ、ハピネスレベルが上がりそう！

※期間限定の楽曲は既存の楽曲に追加され、ランダムに流れます。19時以降は期間限定の楽曲のみが流れます。

※「ベイマックスのハッピーライド」は、ダイハツ工業株式会社が提供しています。

東京ディズニーランド／アトラクション「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」

丸太のボートに乗り、約 16m の高さから一気に滝つぼへと落下するアトラクション「スプラッシュ・マウンテン」では、今年の夏もスペシャルバージョン「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れ MAX”」を期間限定で実施します。

昨年から始まった“もっと！びしょ濡れ MAX”では、大量の水がゲストにかかり、さらに迫力のある水しぶきを追加することで、乗車されているゲストはもちろん、周辺で見ているゲストにもさらなる爽快感をお届けします。

東京ディズニーランド／アトラクション「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」

「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」では、ジャングルをこよなく愛する船長たちが“ジャングルで一番大切なことを伝えるツアー”を実施します。

また、乗船したゲストにはジャングルで一番大切なことを学んだ証（ステッカー）も用意して、皆さんと一緒にジャングル探険に出発できることを楽しみにして待っています。

※「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」は、ENEOS株式会社が提供しています。

※ステッカーは、予定枚数に達し次第配布終了となります。

東京ディズニーランド／カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”

東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」は、2026年7月2日（水）から10月31日（土）の期間、夏季の特別バージョン「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」を今年もお届けします。

18頭の個性あふれるクマたちがユーモアたっぷりにカントリー＆ウエスタンを大熱演するコンサートをお楽しみいただけます。

東京ディズニーランド「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」

トゥーンタウンでは、エリア内のジョリートロリーの車庫でクールミストや滝のような水が噴き出したり、トゥーンタウン消防署や花火工場から水が飛び出したりするびしょ濡れスポットが今年も登場！

大人の方もお子さまも、びしょ濡れになってお楽しみください。

※安全のため、小さなお子さまも含め、裸足や水着、服を脱いでのご利用はご遠慮ください。

※「トゥーンタウン」は、株式会社講談社が提供しています。

東京ディズニーシー／アトラクション「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」

自動運転のウォータービークルに乗って、予測不能な動きを楽しめるアトラクション「アクアトピア」では、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施します。

なお、アクアトピアは9月14日（月）を以てクローズします。

最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか。

※アクアトピアは、4 月 8 日（水）から 4 月 22 日（水）まで休止期間です。4 月 23 日（木）から 6 月 30 日（火）までの間、通常バージョンで再開します。

東京ディズニーシー「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」（メディテレーニアンハーバー）

ピアッツァ・トポリーノでは、今年も「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」を実施します。

大量の水によるびしょ濡れを楽しめるほか、スプラッシュタイムにはMrs. GREEN APPLE の「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」にのせてさらに勢いを増して噴き出す水と共に、楽しく涼しいびしょ濡れ体験で盛り上がってみませんか。

※びしょ濡れプログラムは、天候や状況により実施期間や内容が変更になる場合や、中止となる場合があります。

※びしょ濡れプログラムでは、顔や衣服、靴などにも大量の水がかかる場合があります。スマートフォンなどの電子機器はカバンやポケットにしまうなど、濡れないよう十分にご注意ください。

夏にぴったりなグッズ＆ひんやりメニュー

Mrs. GREEN APPLEとコラボしたグッズとメニュー

東京ディズニーランドではMrs. GREEN APPLE とのスペシャルなコラボレーショングッズを7月1日（水）より販売します。

音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫していただけます。

さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場します。

アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がってみてはいかがでしょうか。

また今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売します。

夏にぴったりの爽やかなメニュー

東京ディズニーランドでは色鮮やかで見た目にも楽しいシェイブアイスを 7 月 1 日（水）より販売します。

そのほか、夏の期間にぴったりのさっぱりと食べることのできるローストビーフ丼など、この時期だけのメニューが登場します。

東京ディズニーシーのレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」ではマスカルポーネのクリームが濃厚なティラミス風のグラニータ、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では桃とレモンのバランスが美味しい、酸味と甘味がくせになるグラニータをそれぞれ販売します。また、「サルタンズ・オアシス」ではボリューム満点のカレー味の冷やしうどんが登場します。

このほかにも 2つのパークで、バラエティー豊かな冷やし麺をお楽しみいただけます。

※グッズやメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

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