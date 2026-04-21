當真あみ、“初めて”印象ガラリのロングヘア披露「ツインテール可愛い」「イメージ変わって新鮮」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の當真あみが4月21日、自身のInstagramを更新。出演映画のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳美人女優「雰囲気違う」新鮮なロングヘア姿
當真は「映画『＃人はなぜラブレターを書くのか』現在公開中です！ 今回初めてエクステをつけて撮影をしました」とつづり、主人公・ナズナの学生時代を演じた同作のオフショットを投稿。制服姿で、普段の肩までの長さのボブスタイルとは印象がガラリと変わる、胸ほどまでの長さのツインテールスタイルを披露している。
この投稿には「イメージ変わって新鮮」「ツインテール可愛い」「長いのも似合ってる」「どんな長さでも可愛い」「雰囲気違う」「久しぶりに映画館行こうかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳美人女優「雰囲気違う」新鮮なロングヘア姿
◆當真あみ、ロングヘア姿公開
當真は「映画『＃人はなぜラブレターを書くのか』現在公開中です！ 今回初めてエクステをつけて撮影をしました」とつづり、主人公・ナズナの学生時代を演じた同作のオフショットを投稿。制服姿で、普段の肩までの長さのボブスタイルとは印象がガラリと変わる、胸ほどまでの長さのツインテールスタイルを披露している。
◆當真あみの投稿に反響
この投稿には「イメージ変わって新鮮」「ツインテール可愛い」「長いのも似合ってる」「どんな長さでも可愛い」「雰囲気違う」「久しぶりに映画館行こうかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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