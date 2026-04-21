【松屋】「サイドメニュー無料サービス券」配布中！メインメニューを購入した人が対象

松屋は、2026年4月21日10時から、次回使える「サイドメニュー無料サービス券」を配布しています（一部店舗を除く）。

6月末まで使えるサービス券でお得に満足感アップ。

松屋フーズ創業60周年を記念して、店内での飲食もしくはテイクアウトでメインメニューを購入した人を対象に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布するお得なキャンペーンを開催中です。

サービス券は次回店舗でメインメニュー1品購入ごとに、1枚利用できます。

サイドメニューはポテサラ、生玉子、キムチ、みそ汁の中から選択できます。なお、生玉子を半熟玉子に変更することはできません。また、みそ汁はテイクアウトのみ対応可能です。

「サイドメニュー1品無料サービス券」の配布は、店舗在庫がなくなり次第終了となります。

有効期限は6月30日まで。

全国の松屋（成田空港第3ターミナル店、羽田イノベーションシティ店、高速PA・SA店舗を除く）で利用できます。

さらに、松弁ネット、モバイルオーダー、券売機、ドライブスルー、電話予約のお弁当注文も対象です。

各種デリバリーは対象外となります。

また、他のサービス券や優待券、お食事券との併用はできません。

東京バーゲンマニア編集部