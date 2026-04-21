木村拓哉がデニムジャケットでの最新自撮りショットを披露！ツツジの壁を前に放つ圧倒的なオーラに歓喜の声続出

【写真】美しく咲いたツツジの花の”壁”を背景にしたオーラあふれる木村拓哉の自撮りショット

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ツツジの花を背景にした自撮りショットを公開した。

■木村「今年も見事なツツジの壁!! 」

本投稿は「今年も見事なツツジの壁!! 近頃の暑さの影響で傷み始めてきちゃってるかな…って思ってたけど間に合って良かったです…。」とコメント。ネイビーのTシャツにデニムジャケットを合わせ、黒縁メガネをかけた木村の自撮りショットを公開した。背景には、鮮やかなピンクのツツジが美しく咲き誇っている。

SNSには「綺麗な写真ですね」「今年もツツジの写真ありがとう」といった声が寄せられている。

また、Instagramのストーリーズには、「若干、緊張気味なビビ…＆余裕なアム」とコメントし、ツツジの前で行儀良くお座りしている2匹の愛犬のショットを公開した。

■およそ1年前にもツツジのショットを公開「ツツジを日傘代わりに、信号待ちです」

毎年、この季節になると満開のツツジを前にした自然体なショットを披露している。実は、2025年5月3日にもツツジとのショットを公開し、大きな話題となった。

当時、「昨日とはうって変わって、物凄い陽射し！日陰に沿ってのさんさん。ツツジを日傘代わりに、信号待ちです」とコメントし、濃く色付いたツツジをバックに、Tシャツ姿でカバンを斜め掛けしているショットを公開。