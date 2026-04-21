様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」の新アート「可哀想に！メルヘンランド」を使用したランチグッズなど全10種が登場！

「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」のポップで賑やかな世界観が表現された、お弁当箱やエコバッグなどがラインナップされています☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」新アート「可哀想に！メルヘンランド ランチグッズ」

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、 人気クリエイター「可哀想に！」氏の新規描きおろしアートを使用した「おぱんちゅうさぎ」のランチグッズやデイリー雑貨全10種が登場！

「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」たちが遊園地で仲良く遊ぶ姿をテーマにした新規描きおろしアートが使用されています。

キャラクターたちのポップで賑やかな世界観を表現した、カラフルで明るいデザインです。

風船を持ったり、ポップコーンを食べたり、パンダの乗り物に乗ったりと、遊園地を満喫する姿を各グッズにデザイン。

日常使いしやすいお箸やコップから、お弁当箱、ランチバッグ、エコバッグまで、「おぱんちゅうさぎ」たちが毎日を楽しく彩ります☆

アクリル製クリアなお箸

価格：440円（税込）

サイズ：21cm

食洗機対応のクリアなお箸。

風船を持った「おぱんちゅうさぎ」など、楽しいイラストがいっぱいです☆

箸先にはすべり止め加工が施されています。

音の鳴らないコンビセット

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm

ハシの長さ：18cm

スプーンの全長：18cm

お箸とスプーンがセットになった持ち運びに便利なランチグッズ。

ケース内に防音クッションが付いており、持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴りにくい設計です。

2段ふわっと弁当箱

価格：1,980円（税込）

容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）

サイズ：約169×100×90mm

遊園地を満喫する「おぱんちゅうさぎ」たちや、ピンクのカラーがかわいいお弁当！

蓋がドーム状になっているため、おかずをふんわりと盛り付けることができます。

4点ロック式を採用しており、汁漏れしにくくなっています。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

容量：280ml

サイズ：81.5×90mm

透明感があり、飲み物の色が綺麗に映えるアクリル製のコップ。

遊園地で楽しむ様子がカラフルなイラストで表現された、キュートなデザインが使用されています。

容量は使い勝手の良い280mlです。

メラミンタンブラー

価格：748円（税込）

容量：270ml

サイズ：87×90mm

軽くて丈夫なメラミン樹脂製のタンブラー。

落としても割れにくいため、小さなお子さんがいる家庭でも安心して使用できます。

内側はかわいらしいピンク色です☆

牛乳瓶型ボトル

価格：1,870円（税込）

容量：500ml

サイズ：86×123mm

レトロでかわいらしい牛乳瓶の形をしたクリアボトル。

容量はたっぷり500ml入ります。

飲み口にはスリット入りのフタが付いています。

薄肉メラミンプレート

価格：660円（税込）

サイズ：約200×17mm

軽くて丈夫な薄肉タイプのメラミン樹脂製プレート。

直径約200mmで、トーストやおかずの盛り付けなど様々な用途に活躍します。

割れにくいため、パーティーやアウトドアにも適しています。

キルティング生地ランチバッグ

価格：2,200円（税込）

サイズ：300×180×120mm

ふっくらとしたキルティング生地を使用したランチバッグ。

特徴的なキルティング模様も、とってもキュート☆

内側はアルミ蒸着仕様で、保冷効果があります。

お弁当箱とマイボトルなどを一緒に持ち運ぶのに便利なサイズです。

ポーチ付ショッピングエコバッグ

価格：1,760円（税込）

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

お買い物に便利なマチの広いショッピングバッグ。

使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。

さらに、「おぱんちゅうさぎ」がパンダの乗り物に乗った、かわいい収納ポーチ付きです！

ジョイント式薄肉保存容器3Pセット

価格：1,210円（税込）

容量：約240ml×3

サイズ：約91×66mm

容量約240mlの小さな保存容器が、3つセットでラインナップ。

フタと底面を縦にジョイントして連結できる仕様です。

「おぱんちゅうさぎ」たちの楽しい様子が描かれた、見ているだけで楽しくなるランチグッズ。

「おぱんちゅうさぎ」の新アート「可哀想に！メルヘンランド」を使用したランチグッズ・デイリーグッズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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