大阪・関西万博公式カフェ、大阪駅前に新店＆半年間オープン決定 ミャクミャクなど新メニュー＆思い出の味も【概要】
2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィス（2025MLO）は21日、今月27日に大阪駅前のLINKS UMEDAに『EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』（運営：白ハト食品工業株式会社）をオープンすると発表した。
【画像】ミャクミャク張り切ってます…『EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』のメニュー
今年2月に初めて、4日間限定で万博オフィシャルカフェを展開し、大盛況だった。「また開催してほしい！」「常設店舗を作ってほしい！」の声に応え、約半年間、大阪の中心地・梅田に新店がオープンすることが決まった。
新たなオリジナルメニューも用意する。また、ミャクミャクをイメージしたものはもちろん、万博の会期中、会場内で販売されていたメニューも提供する。ミャクミャクの魅力を表現した空間で、万博の思い出を振り返りながら、楽しめる。
■EXPO2025オフィシャルカフェ 概要
『EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』
運営：白ハト食品工業
場所：LINKS UMEDA 1階（大阪市北区大深町1-1）
営業期間：2026年4月27日（月）〜 10月31日（土）
営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー：店内20:00、テイクアウト21:00）
店舗面積：108.87平米
※カフェにミャクミャクの来訪予定はない
【画像】ミャクミャク張り切ってます…『EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』のメニュー
今年2月に初めて、4日間限定で万博オフィシャルカフェを展開し、大盛況だった。「また開催してほしい！」「常設店舗を作ってほしい！」の声に応え、約半年間、大阪の中心地・梅田に新店がオープンすることが決まった。
■EXPO2025オフィシャルカフェ 概要
『EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』
運営：白ハト食品工業
場所：LINKS UMEDA 1階（大阪市北区大深町1-1）
営業期間：2026年4月27日（月）〜 10月31日（土）
営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー：店内20:00、テイクアウト21:00）
店舗面積：108.87平米
※カフェにミャクミャクの来訪予定はない