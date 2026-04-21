専用装備が際立つ特別な仕様とは？

スバル「WRX」は、日本はもちろん海外でも高い人気を誇るモデルです。さまざまな特別仕様車が展開されており、なかには日本では販売されていない「海外限定」の特別モデルも存在します。

例えば、2026年3月にスバル・オーストラリアが発表した「AWDクラブスペック エボ」は、オーストラリア限定車として注目を集めました。

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WRXは、スバルが販売する4ドアのスポーツセダンです。もともとはスバルの代表モデル「インプレッサ」のスポーツバージョンに与えられていた名称でしたが、2014年に独立したモデルとして市場デビューしました。

現行モデルは、2021年に発売された2代目。スバルグローバルプラットフォームを採用した高剛性シャシーに、スバル独自のシンメトリカルAWD（VTD-AWD）を搭載しています。

パワーユニットには、最高出力275psを発揮する2.4リッター水平対向4気筒直噴DOHCターボエンジン「FA24F型」を採用。

スバルパフォーマンストランスミッションとの組み合わせにより、力強い走りを実現しています。

2代目WRXは海外でも高い人気を誇り、例えばオーストラリアでは累計販売台数が6万台に達するなど、大きな支持を得ています。

この「6万台達成」を記念して発売されたのが、AWDクラブスペック エボと呼ばれる限定モデルです。

AWDクラブスペック エボは、「WRX AWD tS スペックB」をベースに、さらに専用カスタムを施したモデルです。

同グレードは大型リアウイングやベンチレーテッドディスク付きのブレンボ製ブレーキなどを装備した上級仕様となっています。

エクステリア自体に大きな変更はありませんが、鮮やかなサンライズイエローの専用カラーを採用している点が特徴です。

さらに、リアドアには「クラブスペック エボ」専用のサイドデカールが施され、19インチのマットブラックアルミホイールも存在感を放っています。

インテリアには、運転席と助手席にレザー調アクセントをあしらったウルトラスエード素材のレカロ製スポーツバケットシートを採用。

シートトリムにはイエローのコントラストステッチが施されており、車両番号入りの専用バッジも装着されています。

さらに、インストルメントパネルやドアパネルなど、車内各所にもイエローのステッチが施され、統一感のある仕上がりとなっています。

パワーユニットは先述のFA24F型で、最高出力は275psと変わりませんが、トランスミッションには6速MTが採用されています。

販売台数は75台限定で、価格は6万3190オーストラリアドル（日本円で約720万円／2026年4月中旬時点）。希少性の高さから、現地ではプレミアムな一台となることは間違いないでしょう。

CVTではなくマニュアルトランスミッションを好むユーザーにとって、AWDクラブスペック エボのような6速MTモデルは非常に魅力的です。「日本でも6速MTモデルを発売してほしい」と考えていたファンも多いことでしょう。

そうした中、日本でも6速MT搭載モデル「STI Sport♯」が発売されることが、2026年4月9日に発表されました。

STI Sport♯は、日本仕様の現行モデルとしては初めて6速MTを搭載したモデルです。ピストンやコンロッド、クランクシャフトのバランス調整を行ったFA24F型ターボエンジンを搭載し、さらにバランスドクラッチカバーおよびフライホイールを採用している点も特徴です。

足回りには、専用チューニングを施した電子制御ダンパーや、ブレンボ製の対向キャリパー（フロント6ポット、リア2ポット）を装備しています。

販売価格（消費税込み）は610万5000円で、600台限定。2026年4月9日から5月17日まで、全国のSUBARU販売店にて抽選申し込みを受け付けています。

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オーストラリアのAWDクラブスペック エボに続き、日本でも6速MTのWRXが登場しました。

貴重な現行WRXの6速MTモデルがどのような評価を得るのか、今後の動向に注目が集まります。