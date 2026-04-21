2026年10月よりTVアニメ放送も決定した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」シリーズ初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント 2026」が4月5日に都内某所にて開催！ ダイジェスト映像を公開中です。

2部制で開催された本イベントでは、第1部では4月16日に制定された「パンどろぼうの日」登録証授与式を実施。第2部では、10月よりNHK Eテレにて放送されるアニメの新情報が解禁され、パンどろぼう役の朝井彩加さん、エンディング主題歌を担当するきゃりーぱみゅぱみゅさんがサプライズで姿を見せ、会場は大いに盛り上がりました。

柴田ケイコ先生 読み聞かせのコツに「『まずい』『おいしい』などの表現がある場面では、表情をつけてパンどろぼうくんになりきって」

第1部は「パンどろぼうの日」登録証授与式を実施！

「パンどろぼう」は2026年でシリーズ6周年、ファンクラブ「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」は1周年を迎え、さらに4月16日が「パンどろぼうの日」として制定されるなど、その勢いは止まりません。

会場には、パンどろぼうのぬいぐるみやうちわを手にしたり、ヘアピンを身に着けたりした子どもたちの姿が見られ、イベントを心待ちにしていた様子がうかがえました。

イベントがスタートすると、柴田先生が壇上に登場。「今日は高知から来ました。とても緊張していますが、『パンどろぼう』を愛してやまない方々がたくさん来てくださると聞き、楽しみにしていました」とコメントしました。

「パンどろぼうの日」登録証授与式では、一般社団法人 日本記念日協会から柴田先生とおおきなパンどろぼうに登録証が授与されました。

続来場者からの質問に答える「おしえて柴田さん!」のコーナーも。柴田先生に寄せられた質問を一部抜粋してお届けします。

Q.「パンどろぼう」シリーズの中で、柴田さんに似ているキャラクターは誰ですか？

A.性格的に似ているのは、にせパンどろぼうくんですね。干しぶどうや木の実が好きなところも共通していて、食べ物の好みが似ています。

Q.子どもたちに「パンどろぼう」を読み聞かせするときのポイントを教えてください。

A.読み聞かせに決まりはないので、自分なりに読んでいただければと思います。なるべく時間を作ってあげてほしいですね。早口で読むより、ゆっくり読むほうがおすすめです。「まずい」「おいしい」などの表現がある場面では、表情をつけてパンどろぼうくんになりきると、より楽しめると思います。

Q.先生は動物の絵がとてもお上手ですが、好きな動物は何ですか？

A.猫や犬が好きです。いまは猫を飼っていて、さまざまな表情に毎日癒されています。

最近は鳥にも注目していて、ハシビロコウが東京都のキャラクターに採用されたというニュースを見たときは、思わず「やった!」と思いました。

イケメンなのに後ろの髪がちょこんとはねているギャップがかわいいですよね。あとはマーモットも好きで、ふてくされたような、人が中に入っているような不思議な雰囲気に惹かれます。

Q.「パンどろぼう」シリーズの中で一番お気に入りの本は何ですか？

A.ネタバレになるので内容は言えませんが、3巻の『パンどろぼうとなぞのフランスパン』が好きです。

新たな挑戦として印象に残っているのは、『パンどろぼうとほっかほっカー』です。車を登場させるにあたり、世界観とのバランスをどう取るかが難しかったですね。実際に車の模型を作り、夫に手伝ってもらいながら表現しました。

そのほか、「元気の秘訣は？」という質問には、「よく食べてよく寝ることです。酢の物やパンが好きで、最近はパンを蒸して食べるのにハマっています」と笑顔で回答。

さらに、「幼少期はどのように遊んでいましたか」という問いには、「絵を描いたり、公園の遊具で遊んだり、土団子作りをしていました」と、元気いっぱいに過ごしていたエピソードを明かしました。

質問コーナーのあとは、プレゼントが当たる抽選会「おたのしみプレゼントコーナー」も実施されました。お弁当箱やカトラリーセット、ランチクロスを詰め合わせた「新生活応援セット」をはじめ、「パンどろぼうクッション」、柴田先生のサイン入り絵本など豪華賞品が用意され、会場は大いに盛り上がりました。

朝井彩加さんときゃりーぱみゅぱみゅさんがサプライズ登場!

主題歌は「格好良くてとてもシュールな楽曲。ライブでも盛り上がる一曲になると思います」

第2部ではアニメについての新情報が多く発表されました。

今回のアニメ化について柴田先生は、「まだ絵本の冊数が多くない段階でお話をいただいたので、この状態でアニメができるのかという不安が半分、たくさんの方に『パンどろぼう』を知ってもらえるというワクワクが半分でした。新しい扉が開くような感覚で、ドキドキしています」と心境を明かします。

さらに、新PVが公開されると客席からは大きな拍手が。パンどろぼうが街を駆け回り、パン屋でおいしいパンをかついで“どろぼう”する姿が映し出されました。初めて映像を観た柴田先生は、「パンの棚からふわっとフランスパンが浮いて、それをキャッチする場面。絵本では描ききれない細やかな表現が印象的でした」と感想を語りました。

パンどろぼうの声については、「いたずらっ子のような声に心を動かされました。最後の『いとしい いとしい いとしのパン』というセリフも、緩急があってとても良かったです。少し間をあけて“パン”と言うところがいいですね」と魅力を挙げます。

そのパンどろぼう役を担当することが発表されたのが朝井彩加さん。パンをモチーフにしたピアスやヘアピンを身に着けて登場し、「『パンどろぼう』を愛する皆さんの前で発表できたことが何よりうれしいです」と笑顔を見せます。

また、『パンどろぼう』との出会いは自身の甥がきっかけだったそうで、「本屋さんのコーナーやポップアップショップを見つけるたびに写真を撮って送っています。グッズを買ってあげることもありますし、本当に身近な存在です。いつか読み聞かせもしてみたいですね」と語ります。

PV収録については、「パンどろぼうは表情がとても豊かで、口の動きも細かいキャラクターなので、そのニュアンスをすくい取るように演じました。子どもたちが目を離せなくなるよう、声でも惹きつけられたらと思っています。『スチャッ』という声は、おちゃめな一面を出したくてアドリブで入れてみました。読み聞かせでも使ってもらえたらうれしいです」とこだわりを明かしました。

さらに、朝井さんは「おれはパンどろぼう。おいしいパンをさがしもとめる おおどろぼうさ」と決めゼリフを披露。会場は大きな盛り上がりを見せました。

これを受けた柴田先生は、「これからいろいろな表情を見せてくれそうな雰囲気があり、ニュアンスがぴったりだと思います」と信頼を寄せます。



・アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾｜2026年10月より放送開始！

https://www.youtube.com/watch?v=AxW5wen52lU

続いて、エンディング主題歌を担当するアーティストとして、きゃりーぱみゅぱみゅさんの参加が発表。

サプライズでステージに姿を見せると、会場からは大きな歓声が上がりました。絵本をイメージした衣装で観客を魅了します。

現在子育て中のきゃりーぱみゅぱみゅさんは、「エンディングを担当できて、うれしさと驚きでいっぱいです。私にとって『パンどろぼう』は日常そのもの。子どもに毎日読んでとお願いされます。ライブ映像を見ると『ママ!』と言ってくれるので、エンディングでもそう言ってくれたらうれしいですね」と語りました。

楽曲については、「メルヘンでポップな曲を想像されるかもしれませんが、まったく違います。格好良くてとてもシュールな楽曲になっています。『パンどろぼう』の世界観にぴったりだと思います」と説明。

レコーディングを振り返り、「とにかく『パン』と何度も言いました。意外と難しくて、(音楽プロデューサーの)中田ヤスタカさんから『この“パン”はこうしてほしい』と細かくディレクションをいただきました。達成感のある楽曲なので、子どもたちにも真似して歌ってもらえたらうれしいです。ライブでも盛り上がる一曲になると思います」と手応えを口にしました。

最後にきゃりーぱみゅぱみゅさんは、「PVを観てワクワクが止まりませんでした。いろいろな表情やストーリーを、みなさんと同じ目線で楽しみたいです。放送を楽しみにしていてください」と呼びかけました。

朝井さんは、「『パンどろぼう』の世界を大切にしながら、一つひとつていねいに言葉を紡いでいきたいです。絵本をめくるようなワクワクをアニメでも感じていただけるようがんばります。10月の放送を楽しみにしていてください」と意気込みを語ります。

柴田先生は、「1部から参加して、ファンクラブの方がこれほど多く集まってくださったことに感謝しています。アニメと絵本がつながり、『パンどろぼう』の世界がさらに広がっていけばうれしいです。これからも元気なパンどろぼうくんを届けていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします」と締めくくりました。

イベントの最後にはおおきなパンどろぼうも再登場し、登壇者全員での記念撮影が行われました。さらにお見送り会も実施され、来場者の笑顔に包まれる中、「いとしのパンくらぶファンイベント 2026」は幕を下ろしました。



・「パンどろぼう」ファンイベント2026【柴田ケイコ・朝井彩加・きゃりーぱみゅぱみゅ】

https://www.youtube.com/watch?v=ySDwKwonP_c

アニメ情報

■タイトル:アニメ『パンどろぼう』

■放送情報:2026 年 10 月より NHK E テレにて放送決定

※放送は変更となる場合がございます

■イントロダクション

まちのパンやからとびだすひとつのかげ

パンがパンをかついでにげていく!?

パンがだいすきなおおどろぼう

パンどろぼうだ!!

あっちへサササッ こっちへサササッ

せかいいちおいしいパンをさがしもとめ

パンどろぼうは きょうもパンやへしのびこむ!

おいしいパンをもとめて、きょうもはしる。

■スタッフ:

原作:柴田ケイコ「パンどろぼう」シリーズ(KADOKAWA 刊)

監督:京極尚彦

副監督:山城智恵

構成:望月真里子(サテライト)

キャラクターデザイン:みやこまこ

リードアニメーター:竹中真吾、原夕佳、袖山麻美、富田恵美(WITSTUDIO)

色彩設計:松谷早苗、堀越智子

色彩設計補佐:曽我早紀子 (RIC)

美術監督:中村千恵子

美術:スタジオ心

撮影監督:清水まさお

撮影:牧野真人、ライトフット

編集:藤本理子(岡安プロモーション)

音楽:藤澤慶昌

音響監督:小沼則義

音響効果:古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

アニメーションプロデューサー:増谷大輔

アニメーション制作:シンエイ動画

■キャスト:

パンどろぼう:朝井彩加

■エンディング主題歌:

きゃりーぱみゅぱみゅ

■関連サイト

>アニメ公式サイト:

https://pandorobo-anime.com/

>アニメ SNS:

アニメ公式 X:https://x.com/pandorobo_anime

>「パンどろぼう」作品 SNS:

作品公式 YouTube:https://www.youtube.com/@pandorobo_info

作品公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@pandorobo_info?_r=1&_t=ZS-92IYhbGxIQu

推奨ハッシュタグ:#アニメパンどろぼう

（C）柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会

＜原作情報＞

シリーズ累計 550 万部突破!全7巻発売中

作 柴田 ケイコ

『パンどろぼう』

『パンどろぼう vs にせパンどろぼう』

『パンどろぼうとなぞのフランスパン』

『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』

『パンどろぼうとほっかほっカー』

『パンどろぼうとりんごかめん』

『パンどろぼうとスイーツおうじ』

原作公式サイト:https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/