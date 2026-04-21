日本でもGemini in Chromeが利用可能に、「YouTube動画の要約」や「Nano Banana 2で編集」をChromeサイドパネルで実行可能

日本でもGemini in Chromeが利用可能に、「YouTube動画の要約」や「Nano Banana 2で編集」をChromeサイドパネルで実行可能