車内時間が変わる一台！ MAXWIN「DA-MED02」

記事ポイント MAXWINのCar AI Box「DA-MED02」は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで動画や音楽アプリを車内画面で使えます。Android 13搭載でGoogle Playストアに対応し、ワイヤレスCarPlayとワイヤレスAndroid Autoにも対応しています。DVD/CD再生やUSBメモリー内の動画再生にも対応し、本体サイズは72×54×16mmです。 MAXWINのCar AI Box「DA-MED02」は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで動画や音楽アプリを車内画面で使えます。Android 13搭載でGoogle Playストアに対応し、ワイヤレスCarPlayとワイヤレスAndroid Autoにも対応しています。DVD/CD再生やUSBメモリー内の動画再生にも対応し、本体サイズは72×54×16mmです。

カー用品ブランドMAXWINから、Car AI Box「DA-MED02」が登場します。

純正ディスプレイオーディオやカーナビのUSBポートに接続するだけで、好きなアプリを純正ナビ画面で視聴できるモデルです。

Android 13を搭載し、YouTube、Netflix、SpotifyなどのアプリをGoogle Playストアから自由に追加可能。

Apple CarPlayとAndroid Autoのワイヤレス化にも対応し、車内エンターテインメントの幅を広げます。

MAXWIN「DA-MED02」





製品名：DA-MED02ブランド：MAXWINOS：Android 13メモリ：2G LPDDR4ストレージ：32G EMMC本体サイズ：72×54×16mm動作電圧：DC 5V 1A対応車種：有線CarPlay/Android Auto対応、タッチパネル操作可能なディスプレイオーディオ搭載車両（一部車両を除く）販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

「DA-MED02」は、車載ディスプレイオーディオの有線CarPlay/Android Auto対応USBポートに接続して使うCar AI Boxです。

CPUはCortex A53 4コア 2.0GHz、GPUはIMG GE8300を採用し、Wi-Fiは802.11a/b/g/n/ac、2.4G+5.2Gに対応しています。

アプリ視聴





対応ストア：Google Playストア利用例：YouTube、Netflix、Spotify、カーナビアプリ、知育アプリ、ポッドキャスト、ビジネスツール再生環境：テレビキットなしでもダウンロードしたアプリの映像再生が可能

Google Playストアから好みのアプリをインストールできるのが特長です。

動画、音楽、ナビ、学習系まで用途を広げやすく、車内での過ごし方を自由に組み立てられる一台です。

ワイヤレス接続





対応機能：ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Auto対応端末：iPhone、Androidスマートフォン接続方式：初回ペアリング後は自動接続

有線接続が必要だったCarPlayとAndroid Autoをワイヤレス化できるのも魅力です。

毎回ケーブルを差し込む手間を減らし、乗車後すぐにマップや音楽をディスプレイで操作できます。

DVD・CD再生





対応方法：別売DVD/CDドライブ「DA-DVD03」をUSB接続再生内容：DVD、CD特長：Wi-Fi環境がない場所でも使用可能

別売のDVD/CDドライブ「DA-DVD03」をつなげば、純正ディスプレイオーディオの画面でDVDやCDを再生できます。

通信環境に左右されにくいため、長距離ドライブや山間部の移動でも活躍します。

USBメディア再生





対応機器：USBフラッシュメモリ、USBハードディスク動画フォーマット：MPEG4、H.263、AVC1、H.264、HEVC、H.265、MP4V、XvidUSB規格：USB2.0

USBメモリーやUSBハードディスクに保存した動画や音楽をダイレクトに再生できます。

通信料を気にせずコンテンツを持ち込めるため、家族での移動時間を快適にしたい人にも向いています。

かんたん設置





付属ケーブル：USB-A、USB-C対応接続方法：CarPlay対応USBポートに接続使用条件：Wi-Fiによるインターネット環境が必要

付属ケーブルでUSB-AとUSB-Cの2種類のポートに対応します。

面倒な取り付け作業は不要で、インターネット環境を用意すれば動画アプリを車内の大画面で楽しめます。

車内で使うアプリの自由度を高めたい人にとって、「DA-MED02」は選択肢を広げるモデルです。

ワイヤレス接続、メディア再生、外部ドライブ対応まで1台でカバーする構成も見どころ。

日常の移動から家族での遠出まで役立つCar AI Boxの登場です。

MAXWIN「DA-MED02」の紹介でした。

よくある質問

Q. どんな車でも使えますか？

A. 有線接続のCarPlayまたはAndroid Autoに対応し、タッチパネル操作ができるディスプレイオーディオ搭載車両に対応しています。

ただし一部車両は対象外のため、購入前の適合確認が安心です。

Q. どんなアプリが使えますか？

A. Google Playストア対応のため、YouTube、Netflix、Spotifyのほか、カーナビアプリ、ポッドキャスト、知育アプリ、ビジネスツールなどをインストールして利用できます。

Q. DVDやCDも再生できますか？

A. 別売のDVD/CDドライブ「DA-DVD03」をUSB接続すると、純正ディスプレイオーディオの画面でDVDやCDを再生できます。

Wi-Fiが使えない環境でも映像や音楽を楽しめます。

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