“再始動”に高まる期待…NewJeans・ヘイン、誕生日に近況公開！6か月ぶりの投稿にファン歓喜

NewJeansのヘインが誕生日を迎え、近況が公開された。

4月21日、NewJeansの公式インスタグラムに「HAPPY HYEIN DAY」というコメントとともに、数枚の写真が投稿された。

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公開された写真には、日常を過ごすヘインの姿が収められている。ヘインはトレードマークのロングヘアに、オレンジのTシャツとブラウンのオーバーオールを合わせたリラックス感のあるファッションを披露。独特の幻想的な雰囲気と魅力が際立つカットとなっている。

ヘインはナチュラルな姿でカメラに向かい、弾けるような個性を発揮。活動休止を経て一層大人びた雰囲気を漂わせつつも、持ち前のお茶目な表情で視線を引きつけた。あどけなさの残る少女らしい魅力も印象的だ。

（写真＝NewJeans公式Instagram）ヘイン

ヘインの誕生日に合わせ、約6か月ぶりに公式インスタグラムでメンバーの写真が公開され、ファンからも祝福のメッセージが寄せられた。

なお、ヘインは、2024年11月、ミン・ヒジン前代表の解任などを理由に、HYBE傘下レーベルであるADORへ契約解除を通知し、対立が続いていたが、約1年にわたる法的争いの末、ADORへ復帰した。最近ではデンマーク・コペンハーゲンでヘリンと一緒にいる姿が目撃されるなど近況が伝えられ、復帰への期待感が高まっている。

（記事提供＝OSEN）