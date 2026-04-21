仕事ができる人も、そうでない人も、髪は必ず伸びます。日々さまざまな業種・業界のお客様と接する中で、現役美容師の筆者は「仕事ができる人」にはある共通点があることに気づきました。（現役美容師・ライター 操作イトウ）

美容師から見た

「仕事ができるお客様」とは？

新年度を迎え、多くの企業で新体制がスタートしました。

これを機に「今年度こそは仕事で活躍したい」と意気込んでいる方も多いのではないでしょうか。

ただし、ビジネスで成果を出すには、スキルだけでなく「コミュニケーション能力」や「身だしなみ」を洗練させることも大切です。

そこで今回は、美容師である筆者が、さまざまなお客様と接する中で感じた「仕事ができる人」の特徴についてお伝えします。

というのも、私たちは普段からお客様と接していて、「この人は仕事ができそうだな」と感じる瞬間があります。

定期的に足を運ぶ美容室という場ですから、髪型のオーダーの仕方や何気ない雑談の内容にも、お客様の考え方やスタンスが表れやすいのです。

「急に仕事が入りました」と予約をリスケする方。「仕事の時間が空きました」と急きょ来店する方。仕事のペースに左右されず、来店頻度やヘアスタイルを全く変えない方。PCやスマホを開き、美容室でもお仕事をされる方……。

さまざまなお客様がいらっしゃいますが、美容師の視点から見て「仕事ができる」と感じる方には、ある共通点があります。

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