築地銀だこの大人気「九条ねぎマヨ」シリーズから、「ゆずねぎポン」が期間限定で登場！

徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した爽やかな味わいで、初夏にぴったりの“止まらないおいしさ”を体験できます☆

築地銀だこ “九条ねぎマヨ”シリーズ「ゆずねぎポン」

価格：1舟8個入り お持ち帰り 810円（税込）／店内飲食 825円（税込）

発売日：2026年4月28日（火）

販売店舗：日本国内の築地銀だこ店舗 （一部店舗を除く）

築地銀だこから、大人気の九条ねぎマヨシリーズ 「ゆずねぎポン」が期間限定で登場！

九条ねぎマヨシリーズ「ゆずねぎポン」は、2025年にも期間限定で発売され、好評を博しました。

芳醇な香りと上品で奥行きのある酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の “九条ねぎ” を合わせ、彩り華やかな “特製ゆずフレーク” と “白ごま” をトッピング。

また、今回も “後がけ用” として開発した 「国産ゆずポン酢だれ」 が別添え（小袋）で提供されます。

食べる直前にかけると、さらに香り豊かなポン酢のさっぱり感が加わり、最後まで軽やかに楽しめる “止まらないおいしさ” に！

九条ねぎマヨシリーズの中でも、1・2を争う人気メニュー「ゆずねぎポン」

気温が上昇してくるこの時季でも “味はしっかりしている” のに “さっぱり” と食べやすく、あっという間に1舟食べきれてしまう「築地銀だこ」の自信作です！

この味わいを1人で独占するもよし、友達や家族とシェアして楽しむもよし、この口福を周りに布教するもよしな、この時季しか食べられない “あの味” が堪能できます☆

“九条ねぎ増量” キャンペーン

期間：2026年4月24日（金）〜 4月30日（木）の7日間

対象商品：九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）、九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）

※6個入りは対象外

※九条ねぎマヨ ゆずねぎポンは、4月28日より販売開始

対象店舗：全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

※球場、競馬場、催事など一部店舗は対象外

対象商品購入で、トッピングの九条ねぎが通常の “2倍” に増量！

九条ネギ好きにはたまらない、1週間限定のキャンペーンです。

※「2倍」 は、「築地銀だこ」通常販売品と比較した量

さっぱりとした味わいであっという間に食べられる、「木頭ゆず」と「九条ねぎ」が爽やかなたこ焼き！

築地銀だこ「九条ねぎマヨ」シリーズ「ゆずねぎポン」は、2026年4月28日（火）より期間限定で、全国の築地銀だこ店舗に登場します。

※画像は全てイメージです

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