【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦！ 風味豊かな料理や哲学的な職業に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓に彩りを添える一品から、学問や哲学の世界で活躍する人々、そして暮らしを便利にするサービスまで、全く異なる分野から言葉をピックアップしました。文字の並びをじっくり眺めて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
□□まき
□□うか
か□□うこ
ヒント：みそや梅を香りの良い葉で包んだ郷土料理。人間や社会のあり方について深い理論を持つ人。そして、自宅の荷物などを一時的に保管するために借りる収納スペースを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しそ」を入れると、次のようになります。
しそまき（しそ巻き）
しそうか（思想家）
かしそうこ（貸し倉庫）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独特の風味が食欲をそそる「しそ」という植物名を含む言葉、抽象的な思考を職業とする人、そして都市生活の助けとなる預かりサービスが並んでいました。一見すると接点のないこれらの言葉たちが、同じ「しそ」という音を共有していることに、日本語の組み合わせの妙を感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓に彩りを添える一品から、学問や哲学の世界で活躍する人々、そして暮らしを便利にするサービスまで、全く異なる分野から言葉をピックアップしました。文字の並びをじっくり眺めて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うか
か□□うこ
ヒント：みそや梅を香りの良い葉で包んだ郷土料理。人間や社会のあり方について深い理論を持つ人。そして、自宅の荷物などを一時的に保管するために借りる収納スペースを思い出してみてください。
答えを見る
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正解：しそ正解は「しそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しそ」を入れると、次のようになります。
しそまき（しそ巻き）
しそうか（思想家）
かしそうこ（貸し倉庫）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独特の風味が食欲をそそる「しそ」という植物名を含む言葉、抽象的な思考を職業とする人、そして都市生活の助けとなる預かりサービスが並んでいました。一見すると接点のないこれらの言葉たちが、同じ「しそ」という音を共有していることに、日本語の組み合わせの妙を感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)