3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。料理、深く思索を巡らせる人、荷物を預ける便利な施設をヒントに、共通する2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、食卓に彩りを添える一品から、学問や哲学の世界で活躍する人々、そして暮らしを便利にするサービスまで、全く異なる分野から言葉をピックアップしました。文字の並びをじっくり眺めて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□まき
□□うか
か□□うこ

ヒント：みそや梅を香りの良い葉で包んだ郷土料理。人間や社会のあり方について深い理論を持つ人。そして、自宅の荷物などを一時的に保管するために借りる収納スペースを思い出してみてください。

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正解：しそ

正解は「しそ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しそ」を入れると、次のようになります。

しそまき（しそ巻き）
しそうか（思想家）
かしそうこ（貸し倉庫）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、独特の風味が食欲をそそる「しそ」という植物名を含む言葉、抽象的な思考を職業とする人、そして都市生活の助けとなる預かりサービスが並んでいました。一見すると接点のないこれらの言葉たちが、同じ「しそ」という音を共有していることに、日本語の組み合わせの妙を感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)