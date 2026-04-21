『リボーン』第2話 “光誠”高橋一生、転生した商店街で大型スーパーとの戦いを決意
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第2話が21日の今夜放送される。
【写真】『M-1グランプリ』常連芸人がゲスト出演！『リボーン』第2話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
■第2話あらすじ
新興IT企業「NEOXIS」社長の根尾光誠は突如、時代を遡った2012年の世界で生きる野本英人に転生した。英人として寂れたあかり商店街で生きることになり、混乱しながらも必死に状況を理解しようとする。どうにか光誠として元の人生を取り戻す道はないかと模索するが、この時代の光誠も実在していることを知り、英人として生きていくしかないことを悟る。
そんな中、英人が置かれた環境に目を向けると、商店街は閑散としていて、英人と父・野本英治（小日向文世）が営むクリーニング店も借金だらけ。それなのに英治や商店街の人たちは何もせずに昼間から宴会騒ぎ…。そんな状況に耐えられない英人は、商店街をなんとか立て直そうと考えていた矢先に、池谷更紗（中村アン）から衝撃のニュースを聞かされる。なんと駅前に大型スーパーができるというのだ。しかもそのスーパーを経営するのは、光誠が転生する前に打倒を目指していた一萬田仁志（坪倉由幸）が社長を務める業界のトップ企業。
商店街の人たちは勝てるわけがないとあきらめモードの中、英人の闘志に火がつき商店街の起死回生に動き出す！
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】『M-1グランプリ』常連芸人がゲスト出演！『リボーン』第2話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
新興IT企業「NEOXIS」社長の根尾光誠は突如、時代を遡った2012年の世界で生きる野本英人に転生した。英人として寂れたあかり商店街で生きることになり、混乱しながらも必死に状況を理解しようとする。どうにか光誠として元の人生を取り戻す道はないかと模索するが、この時代の光誠も実在していることを知り、英人として生きていくしかないことを悟る。
そんな中、英人が置かれた環境に目を向けると、商店街は閑散としていて、英人と父・野本英治（小日向文世）が営むクリーニング店も借金だらけ。それなのに英治や商店街の人たちは何もせずに昼間から宴会騒ぎ…。そんな状況に耐えられない英人は、商店街をなんとか立て直そうと考えていた矢先に、池谷更紗（中村アン）から衝撃のニュースを聞かされる。なんと駅前に大型スーパーができるというのだ。しかもそのスーパーを経営するのは、光誠が転生する前に打倒を目指していた一萬田仁志（坪倉由幸）が社長を務める業界のトップ企業。
商店街の人たちは勝てるわけがないとあきらめモードの中、英人の闘志に火がつき商店街の起死回生に動き出す！
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。