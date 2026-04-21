岡崎紗絵、京都での“サ活”に片桐仁登場 プライベート感あふれるモキュメンタリー 今夜『ととのいとりっぷ』放送
俳優の岡崎紗絵が出演するMBSテレビ『ととのいとりっぷ』の第2弾がきょう21日午後11時56分から、関西ローカルで放送される。
【番組カット】浴衣姿でくつろぐ岡崎紗絵
多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、もしも京都での仕事終わりに「完全なプライベート」を手に入れたら、という設定のもとで描かれるドキュメンタリータッチの旅番組（モキュメンタリー）となっている。
「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」。30歳の節目を迎えた岡崎にとっていま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日“は、「心と体と喉をととのえる」旅に出ること。その舞台となるのは、春の京都。
桜満開の京都・北野白梅町エリアへ。寝ながら楽しむ新感覚の「穴場サウナ」で心身を解き放つ。第1弾で隠れた話題を呼んだ“推し”YouTuberの登場に加え、今回は俳優・片桐仁が「マネージャー役」として初登場する。ドラマなのか現実なのか、その境界線が揺らぐ演出で、視聴者を一気に「岡崎紗絵のプライベート旅」へと没入させる。
岡崎の飾らない素顔が、爽やかな春の映像美とともに映し出される。
【番組カット】浴衣姿でくつろぐ岡崎紗絵
多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、もしも京都での仕事終わりに「完全なプライベート」を手に入れたら、という設定のもとで描かれるドキュメンタリータッチの旅番組（モキュメンタリー）となっている。
「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」。30歳の節目を迎えた岡崎にとっていま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日“は、「心と体と喉をととのえる」旅に出ること。その舞台となるのは、春の京都。
岡崎の飾らない素顔が、爽やかな春の映像美とともに映し出される。