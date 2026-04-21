リドリー・スコット監督最新作『The Dog Stars』8・28日米同時公開 邦題は『ラスト・サバイバー』に決定
映画『エイリアン』（1979年）、『オデッセイ』（2015年）などで知られるリドリー・スコット監督の最新作『The Dog Stars（原題）』が、『ラスト・サバイバー』の邦題で8月28日に日米同時公開されることが決定。あわせて特報映像とティザーポスターが解禁された。
【動画】『ラスト・サバイバー』特報映像
本作は、“史上最高のディストピア小説”の一つとも称されるピーター・ヘラーのベストセラーを原作に、何もかも失った世界で、どこかにきっとある希望を追い求める物語。パンデミック後の荒廃した近未来を舞台に、主人公ヒッグが、生き残った人々との交流や、命がけのサバイバルを繰り広げる日々の中で、わずかな“希望”を求めて生きる姿を描く。脚本は『レヴェナント：蘇えりし者』のマーク・L・スミスが担当した。
主人公ヒッグを演じるのは、映画『フランケンシュタイン』（監督：ギレルモ・デル・トロ）で、「第98回アカデミー賞」助演男優賞に初ノミネートされ、次期ジェームズ・ボンド候補としてハリウッドで注目を集める新星ジェイコブ・エロルディ。共演には、ジョシュ・ブローリン、マーガレット・クアリーに加え、アリソン・ジャネイ、ガイ・ピアースらアカデミー賞常連の俳優たちが名を連ねている。
今回、解禁された特報映像では、終末世界で、妻を失った悲しみを抱えながら孤独に生きるヒッグ（ジェイコブ・エロルディ）をはじめ、その世界で残された人々の生きざまを捉えていく。犬のジャスパーと共に暮らすヒッグは、何もない世界であてもなく“希望”のかけらを探す日々を過ごしていた。
「幸せに暮らす人々か？そんな世界はもう無い」そう吐き捨てるバングリー（ジョシュ・ブローリン）や、「夢ね」と突き放すシマ（マーガレット・クアリー）とは対照的に、「マシな世界があるはずだ」と希望を捨てきれないヒッグの葛藤が映し出される。
絶望に覆われた世界の中で、それでもなお希望を求めて生きる人々を描く本作。巨匠と新世代スターのタッグを生まれた感動のヒューマン・ドラマに注目が集まりそうだ。
【動画】『ラスト・サバイバー』特報映像
本作は、“史上最高のディストピア小説”の一つとも称されるピーター・ヘラーのベストセラーを原作に、何もかも失った世界で、どこかにきっとある希望を追い求める物語。パンデミック後の荒廃した近未来を舞台に、主人公ヒッグが、生き残った人々との交流や、命がけのサバイバルを繰り広げる日々の中で、わずかな“希望”を求めて生きる姿を描く。脚本は『レヴェナント：蘇えりし者』のマーク・L・スミスが担当した。
今回、解禁された特報映像では、終末世界で、妻を失った悲しみを抱えながら孤独に生きるヒッグ（ジェイコブ・エロルディ）をはじめ、その世界で残された人々の生きざまを捉えていく。犬のジャスパーと共に暮らすヒッグは、何もない世界であてもなく“希望”のかけらを探す日々を過ごしていた。
「幸せに暮らす人々か？そんな世界はもう無い」そう吐き捨てるバングリー（ジョシュ・ブローリン）や、「夢ね」と突き放すシマ（マーガレット・クアリー）とは対照的に、「マシな世界があるはずだ」と希望を捨てきれないヒッグの葛藤が映し出される。
絶望に覆われた世界の中で、それでもなお希望を求めて生きる人々を描く本作。巨匠と新世代スターのタッグを生まれた感動のヒューマン・ドラマに注目が集まりそうだ。