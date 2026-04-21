メンサ会員・川島如恵留、“Travis Japanランド計画”に向けた新たな資格取得を構想？今夜の『さんま御殿』
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「タメになる習い事発表会」。メンサ会員・川島如恵留が、“Travis Japanランド計画”に向けた新たな資格取得構想を明かす。
【写真】川島如恵留が名作戯曲に挑む 舞台『すべての幸運を⼿にした男』キービジュアル
岩田絵里奈は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演となった。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演となり、中山は「先週盛大に送り出してるんです。最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして、今週会ってるんですよ」と困惑。岩田も「ちょっとまだ気まずい」と苦笑する。
トークでは、岩田がそろばんを習っていたことで食事代の割り勘が得意になったと告白。しかし、さんまからのある要求に応えられず、「ローラで謝ってくれ」と振られると、すぐさまモノマネで笑いを取ってみせる。一方、中山は若い頃、仕事に遅刻した際に得意の習字でしたためた“達筆すぎる情けない反省文”を公開し、スタジオを驚かせる。
初登場の川島如恵留（Travis Japan）は、さんまから「今日はがんばって」と言われ、「何をがんばったらいいですか？」と聞き返してしまい、「トークや！」とお叱りを受ける。だが、テーマトークでは「大人の習い事を今やっているんです」と切り出し、MENSA会員の頭脳を活かして取得した20個以上の資格や免許の一覧を披露。これにはさんまも「やばい！ こいつすごい！」と絶賛する。
さらに川島は「Travis Japanランドを作りたいんです」と語り、その準備として土地を購入し自ら整地しているという規格外のエピソードを告白。スタジオを驚かせる。続けて「あとは何の免許が足らんねん」と問われると、完成後に必要となる資格の構想も明かす。しかしその後、さんまに突然「助けられた曲は？」と質問された際には、その回答に納得がいかないさんまから「お前はトークの免許を取れ！」と再び怒られてしまう場面も。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、今季限りでの現役引退を発表したばかりの“りくりゅう”木原龍一とかつてペアを組んでいた高橋成美は、当時2人でピアノを習っていたエピソードを披露。「難しくなって通いたくなくなった」と、アリバイを共謀してレッスンをサボっていたことを振り返る。
兄たちとともに幼い頃から本格的に体操に打ち込んでいた田中理恵は、高校時代にケガと反抗期をきっかけに競技を離れたと語る。友人たちと放課後に遊ぶ日々を満喫していたが、あるときカラオケで浜崎あゆみの曲を歌ったことを機に、「私は体操に戻らなきゃいけない」と感じ、再び復帰したことを明かした。
空手で黒帯のため、学校の男子生徒たちから“師匠”と呼ばれていたというRIKU（NiziU）は、「絶対に私には逆らわなかった」という学生生活を告白。ヤンキーたちの純愛リアリティショーで注目を集める鈴木ユリアは、ケンカに強くなるために極真空手を習い始め、社会の厳しさを学んだと感謝。そのため「私が言えたもんじゃないんですけど、今の子たちって礼儀があまりなってない」と苦言を呈す。そのほか、スポーツ選手たちの役に立った習い事や、勉強に役立つ習い事などタメになるエピソードも明かされる。
『踊る！さんま御殿!!』「タメになる習い事発表会」は、日本テレビ系にて4月21日20時放送。
【写真】川島如恵留が名作戯曲に挑む 舞台『すべての幸運を⼿にした男』キービジュアル
岩田絵里奈は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演となった。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演となり、中山は「先週盛大に送り出してるんです。最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして、今週会ってるんですよ」と困惑。岩田も「ちょっとまだ気まずい」と苦笑する。
初登場の川島如恵留（Travis Japan）は、さんまから「今日はがんばって」と言われ、「何をがんばったらいいですか？」と聞き返してしまい、「トークや！」とお叱りを受ける。だが、テーマトークでは「大人の習い事を今やっているんです」と切り出し、MENSA会員の頭脳を活かして取得した20個以上の資格や免許の一覧を披露。これにはさんまも「やばい！ こいつすごい！」と絶賛する。
さらに川島は「Travis Japanランドを作りたいんです」と語り、その準備として土地を購入し自ら整地しているという規格外のエピソードを告白。スタジオを驚かせる。続けて「あとは何の免許が足らんねん」と問われると、完成後に必要となる資格の構想も明かす。しかしその後、さんまに突然「助けられた曲は？」と質問された際には、その回答に納得がいかないさんまから「お前はトークの免許を取れ！」と再び怒られてしまう場面も。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、今季限りでの現役引退を発表したばかりの“りくりゅう”木原龍一とかつてペアを組んでいた高橋成美は、当時2人でピアノを習っていたエピソードを披露。「難しくなって通いたくなくなった」と、アリバイを共謀してレッスンをサボっていたことを振り返る。
兄たちとともに幼い頃から本格的に体操に打ち込んでいた田中理恵は、高校時代にケガと反抗期をきっかけに競技を離れたと語る。友人たちと放課後に遊ぶ日々を満喫していたが、あるときカラオケで浜崎あゆみの曲を歌ったことを機に、「私は体操に戻らなきゃいけない」と感じ、再び復帰したことを明かした。
空手で黒帯のため、学校の男子生徒たちから“師匠”と呼ばれていたというRIKU（NiziU）は、「絶対に私には逆らわなかった」という学生生活を告白。ヤンキーたちの純愛リアリティショーで注目を集める鈴木ユリアは、ケンカに強くなるために極真空手を習い始め、社会の厳しさを学んだと感謝。そのため「私が言えたもんじゃないんですけど、今の子たちって礼儀があまりなってない」と苦言を呈す。そのほか、スポーツ選手たちの役に立った習い事や、勉強に役立つ習い事などタメになるエピソードも明かされる。
『踊る！さんま御殿!!』「タメになる習い事発表会」は、日本テレビ系にて4月21日20時放送。