元日向坂46・加藤史帆＆佐々木久美、香港ディズニー満喫 「きくとし尊い」とファン歓喜
元日向坂46の加藤史帆と佐々木久美が19日、それぞれインスタグラムを更新し、香港ディズニーランドを訪れた様子を公開した。
【写真】香港ディズニーを満喫する加藤史帆＆佐々木久美
佐々木は「おばあちゃんになって見返したら泣いちゃうシリーズ」とつづり、思い出の写真を投稿。加藤も「おばあちゃんになっても旅行行きましょう」とコメントし、仲の良さを感じさせるやり取りを見せた。
投稿された写真には、香港ディズニーランドで笑顔を見せる2人の姿が収められており、現地での時間を満喫している様子がうかがえる。
2人は日向坂46の一期生として活動。グループ時代から親交が深いことで知られ、“きくとし”の愛称で親しまれていた。
SNS上にはファンから「きくとし尊い」「きくとしフォーエバー」「きくとしは永遠だぁ」といった声が寄せられている。
引用：「加藤史帆」インスタグラム（＠katoshi.official）、「佐々木久美」インスタグラム（＠kumisasaki_）
【写真】香港ディズニーを満喫する加藤史帆＆佐々木久美
佐々木は「おばあちゃんになって見返したら泣いちゃうシリーズ」とつづり、思い出の写真を投稿。加藤も「おばあちゃんになっても旅行行きましょう」とコメントし、仲の良さを感じさせるやり取りを見せた。
投稿された写真には、香港ディズニーランドで笑顔を見せる2人の姿が収められており、現地での時間を満喫している様子がうかがえる。
2人は日向坂46の一期生として活動。グループ時代から親交が深いことで知られ、“きくとし”の愛称で親しまれていた。
SNS上にはファンから「きくとし尊い」「きくとしフォーエバー」「きくとしは永遠だぁ」といった声が寄せられている。
引用：「加藤史帆」インスタグラム（＠katoshi.official）、「佐々木久美」インスタグラム（＠kumisasaki_）