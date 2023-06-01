20日（月）三陸沖で発生した最大震度5強の地震。一時、津波警報が出されましたが、午後11時半すぎ解除されました。気象庁は今夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているとして注意を呼びかけています。

防災無線

「津波警報です。高い津波が来ます」

20日夕方、青森県で最大震度5強を観測した強い地震。この地震で気象庁は、北海道・青森県・岩手県に一時、津波警報を出しました。

記者

「午後6時37分です。北海道・太平洋沿岸西部、津波注意報が出ている苫小牧市です。沖合を見ると津波を逃れるためか複数の船が沖合に向けて航行している様子が確認できます」

その15分後には…

記者

「波が強くなっている様子が確認できます。小さな川のようなところ、波が少し遡上しているのが確認できます」

北海道広尾町の港でも、船が次々と沖へ避難。高台には、避難しに来たと思われる車が集まっていました。

岩手県久慈市の久慈港では、午後5時34分に80センチの津波を観測。

この他、岩手県宮古港で午後5時22分に40センチ、青森県八戸港でも午後6時39分に40センチの津波を観測しました。

午後8時15分、気象庁はすべての津波警報を津波注意報に切り替えましたが、防衛省によりますと、青森県の海上自衛隊・八戸航空基地には一時190人が避難しました。

総務省消防庁によりますと、北海道と青森県、岩手県、宮城県、福島県の18万2000人あまりに避難指示が出ているということです。

三陸沖を震源とする地震があったのは午後4時52分ごろ。震源の深さは19キロで、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.7だということです。

青森県階上町では最大震度5強、青森県八戸市や岩手県盛岡市などで震度5弱を観測しました。

ATV青森テレビ・八戸支社では、激しい音をたてながら建物がきしみます。

市内にある会社の事務所でも…

「やばいやばいやばい。これ、でかいぞ」

市内のスーパーでは、店内の棚にあった日用品などが大きく揺れました。

商業施設では、施設の屋上にある駐車場に多くの人が買い物袋を下げたまま避難しました。

去年12月の震度5弱の地震で、石灯篭が倒れるなどの被害を受けた長者山新羅神社も再び揺れに襲われました。

長者山新羅神社 柳川泰孝 禰宜

「横揺れが1分ぐらい。最後の揺れが収まるころに一番大きい揺れを感じた。突き上げるような感覚は最後あった。本・CDが落ち、テレビが倒れて壊れた。神社にお供えしてるお神酒や水が落ちた」

建物への被害も出ています。

記者

「八戸市長横町です。建物、数メートル上を見ると外壁が剥がれています。そして瓦礫が落ちていて、その破片が2メートル、3メートルに渡って、広がっています」

警察によりますと、八戸市のビルの外壁の一部が剥がれ落ちたという情報があったということです。

また青森県では、東北町で20代の女性1人が転倒し、軽いけがをしました。

震度5弱を観測した岩手県。滝沢市にある運送会社の営業所では、揺れを感じ、屋外へ避難する人の姿も。

地震発生時、久慈市にいた人は…

「地震が来て1分くらい揺れた。結構大きかった。棚の物が落ちた」

岩手県では、盛岡市で転倒して1人がけがをしたほか、奥州市で1人が体調不良を訴えているということです。

強い揺れは、東京でも。東京消防庁によりますと、都内でけが人がいるという情報はないということです。

震度4の地震を観測し、現在、避難指示が出ている宮城県気仙沼市の市民会館には避難する人の姿がありました。

避難してきた人

「いきなり揺れたので慌てて買い物の商品を戻して、すぐ外に出て、そのまま避難してきた。かなり久しぶりに結構強い地震がきたなって」

こちらの避難所では一時80人以上が避難し、午後8時半の時点で6人がここでの避難を続けているということです。

交通機関にも影響が出ています。

乗務員

「大きな地震が発生する可能性があります。身をかがめていただくようお願いします」

これは岩手県一関駅と宮城県のくりこま高原駅の間を走行していた東北新幹線の車内の様子です。

東北新幹線では、地震の影響で一時的な停電が発生。東京−新青森間の全線で一時運転を見合わせました。在来線も一時運転見合わせとなり、仙台駅でも混乱が続きました。

記者

「地震の発生を受け、現在一部の列車が運転を見合わせているため、改札の前には多くの人だかりができています」

通学客

「（Q.ずっと待つ予定か）待つしかない」

通勤客

「仙台に泊まるか迷っているところ」

気象庁は今夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。

内閣府（防災担当） 桝谷有吾 企画官

「今後一週間に約1％の確率でマグニチュード8以上の大規模地震が発生する可能性がある」

北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけ、太平洋沖の海底では新たにマグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているということです。

対象は北海道・東北・関東の7道県182の市町村で、気象庁は地震への備えをするとともに、政府やそれぞれの自治体からの呼びかけに従って防災対応をとるよう求めています。