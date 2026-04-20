キタニタツヤ『ANN0』にオモコロ原宿氏がゲスト出演 インターネット話や“ジジイ”トーク
キタニタツヤがパーソナリティを務める、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 深3：00）21日放送回に、Webメディア『オモコロ』で知られる株式会社バーグハンバーグバーグの社員・原宿氏がゲストとして出演する。
【動画】キタニタツヤ×BABYMETAL異色コラボ曲の一部が聴ける 『地獄楽』第2期PV
2月に『オモコロ』2代目編集長を退任した原宿氏を迎え、『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』ならではの「インターネット話」、そして最近キタニが気になっているという「年齢を重ねることについての話」など、ここでしか聞くことができないトークが繰り広げられる予定。キタニは14日の番組内で「原宿さんと、番組のトレンド“ダルいジジイ”について話していきたい。ジジイのこれからについて考える、ジジイシンポジウムです」と予告していた。
ライブ配信アプリ『17LIVE（イチナナ）』では、スタジオの様子を映像でライブ配信し、さらに放送後にはパーソナリティによる『17LIVE』限定のアフタートークの配信も行う。
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