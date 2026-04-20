＜シンママの本音が＞「旦那さんがいて羨ましい」とつぶやいたら気まずい空気に…失礼な発言だった？
シングルで子育てをしていると、子どもに関することも自分ひとりで行うことになりますね。辛い状況になることもあるでしょうが、そのようなとき、旦那さんがいるママ友を羨ましく思うこともあるそう。ママスタコミュニティのあるママは、その気持ちを言葉に出してしまったそうです。
『シングルで子どもを育てています。正直、毎日余裕がありません。雨の日の保育園の送迎で、ママ友が旦那さんを車に待たせて送りにきたのを見かけました。何気なく既婚のママ友に「旦那さんがいるの、羨ましいな……」と言ってしまいました。悪気はなかったし、ただ本音が出ただけですが、その後なんとなく気まずくなってしまって……。既婚の人からしたら、失礼だったでしょうか？』
「旦那さんがいるの、羨ましい」どういう意味にとられる？
異性を求めているように聞こえる
『失言ですね。私の夫を狙っているの！？ と思われても仕方ない。もしくは人の夫を狙っているかも、みたいな』
『あなたは「育児で頼れる人がほしい」という意味だったかもしれないし、それが旦那ではなくて親でもよかったかもしれないけれど、聞いたほうは「再婚前提の彼氏が欲しい」という意味で捉えるんじゃないかな』
「旦那さんがいるのが羨ましい」と言われたママ友は、自分の夫のことを言われているのかと思ったのかもしれません。投稿者さんはそのつもりで言ったのではないでしょうが、ママ友からすれば自分の夫に興味を持っているように感じた可能性もありますね。もしくは再婚を望んでいて、その相手を探しているというように聞こえたかもしれません。異性を求めているようで、不快な印象を持たれたのではないでしょうか。
自分で選んだことなのに覚悟が足りない
『羨ましいと言われたら、死別でもないなら自分が選んできたことじゃん？ と思う』
『自分でシングルになることを選んで、それはないわ。羨ましいと言っていいのは、シングル家庭の子どもだよ』
投稿者さんがシングルになったのは、旦那さんとの死別ではない限り、投稿者さんが自分で望み決めたことでしょう。自分の選択に責任を持たずに、ただ羨ましいというのは、相手に対して失礼になるのかもしれません。死別だったのなら、相手も「旦那と鉢合わせさせて無神経だったかもしれない」と思うかもしれませんが。
失礼ではないが、何と返事すればいいのかわからない
『失礼というか、「そんなこと言われても」なんじゃないのかな』
『失礼じゃないよ。相手の人はなんて言っていいか、投稿者さんにどう接していいかわからなくなったんじゃない？』
ママ友との関係がギクシャクしているのは、投稿者さんにどう接していいのかわからないからではないでしょうか。羨ましいと言われても、ママ友は投稿者さんに何ができるのかわからないですよね。旦那さんと一緒にいることを見せなければよかったと、ママ友も戸惑いがあるのかもしれません。
あまり気にすることもないのでは？気軽に話しかけてみて
『言われたら答えに困るけれど、その後にしつこく言ったわけでなければ大丈夫よ』
『つい弱音を吐いてしまったという感じで、相手を傷つけたわけではないし、「あなたは旦那がいるから楽でいいよね」みたいな言い方したならともかく、そうでないなら、そこまで気に病む必要ないと思う』
旦那さんがいるママ友に対して、失礼なことを言ってしまったのではないかと気にする投稿者さんですが、頻繁に愚痴のように言っているわけでもない様子。それなら、あまり深く考えなくてもよさそうです。仮に旦那さんがいるから楽できているという意味であればママ友も怒ったでしょうが、今回はそのようなニュアンスを含まないでしょう。ママ友が傷ついている様子がないならば、気にすることもなさそうです。
『頑張って生きているんだから、そんなときもあるさ！ 次会ったときに「この間はちょっと疲れていて変なことを言ってごめんなさいね！ もう大丈夫だから」と言ったらいいよ』
ママ友と話す機会があるならば、軽く謝っておくのもよいかもしれませんね。その際、事情を深刻に説明するとママ友も余計に混乱するかもしれませんから、気軽な気持ちで伝えたほうがよさそう。ママ友の性格によっても異なるでしょうが、投稿者さんの誠実な言葉を理解して、これまで通りの付き合いに戻してくれるのではないでしょうか。