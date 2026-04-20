石川県かほく市ののと里山海道で19日、逆走した軽乗用車が対向車と衝突し30代の女性がけがをした事故。

警察は軽乗用車を運転していた52歳の男が酒を飲んで運転していたとして20日、逮捕しました。

酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたのは七尾市所口町に住む自称アルバイト従業員の52歳の男です。

警察によりますと、52歳の男は19日午前7時50分ごろ、かほく市ののと里山海道の下り線で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。

52歳の男は高松インターチェンジ近くで追い越し車線を逆走し、輪島方面に向かう乗用車と衝突したあとさらに別の乗用車に正面衝突する事故を起こしていて、駆け付けた警察が男の呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出されたということです。

警察の調べに対し、52歳の男は「運転してしていた記憶がないので飲酒運転した記憶もない」などと容疑を一部否認しています。また警察は、事故発生の数分前に「のと里山海道に逆走車両がいた」と複数の通報があったことから高松インターチェンジから近いインターチェンジや道の駅から進入した可能性が高いとみて調べを進めています。