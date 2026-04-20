松田好花、元日向坂46メンバーと沖縄旅行へ 「陽菜ちゃんとの沖縄旅」とファン歓喜
元日向坂46メンバーの松田好花がインスタグラムを更新。沖縄旅行の思い出写真を公開した。
【写真】松田好花、河田陽菜と沖縄旅行へ 河田が撮影したと思われる写真の数々
松田は14日放送の『松田好花のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送／毎週火曜27時）で、元日向坂46メンバーの河田陽菜とプライベートで沖縄旅行へ出掛けたことを明かしていた。
今回の投稿では「沖縄の思い出っ」とつづり、現地で撮影した写真を複数公開。写真には河田の姿は写っていないものの、撮影は河田によるものとみられる。
ファンからは「陽菜ちゃんとの沖縄旅だ」「陽菜ちゃんが撮ったんだよね！」「思い出共有してくれてありがとう」といった声が寄せられている。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）
【写真】松田好花、河田陽菜と沖縄旅行へ 河田が撮影したと思われる写真の数々
松田は14日放送の『松田好花のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送／毎週火曜27時）で、元日向坂46メンバーの河田陽菜とプライベートで沖縄旅行へ出掛けたことを明かしていた。
今回の投稿では「沖縄の思い出っ」とつづり、現地で撮影した写真を複数公開。写真には河田の姿は写っていないものの、撮影は河田によるものとみられる。
ファンからは「陽菜ちゃんとの沖縄旅だ」「陽菜ちゃんが撮ったんだよね！」「思い出共有してくれてありがとう」といった声が寄せられている。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）