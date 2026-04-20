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ダンディ坂野のゲッツに異変…「キレが落ちた」59歳の不調 原因は年齢ではなく関節と神経にあった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【衝撃】ダンディ坂野のゲッツに異変…パフォーマンス低下の原因は関節のズレ!?」と題した動画を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣先生が、ダンディ坂野さんの持ちネタ「ゲッツ」のキレを取り戻すべく、関節整体によるパフォーマンス向上に挑んでいます。



動画の前半では、59歳になったダンディ坂野さんが「最近キレがない」「全体的に動きが硬くなってきた」と自身の悩みを告白。過去のCMで披露した反り腰のゲッツ姿勢が、現在の体に負担をかけている実態が明らかになります。角田先生は、関節や筋肉の不具合が脳の制御を働かせ、パフォーマンスを落としていると解説し、「過去最高のゲッツに導きたい」と宣言。まずは現状のスピードと、10秒間で何回ゲッツをこなせるか耐久力を計測します。



続く施術パートでは、体の土台となる足首周りからアプローチを開始。ベッドに腰掛けたダンディ坂野さんの足首を持ち上げ、距骨のズレや神経の圧迫が原因で出力が落ちている箇所を特定していきます。「痛くないけれど神経の制御がかかってしまう」という状態を説明しながら、足の指先や足首を丁寧に動かして関節の位置を戻す様子が収められています。



さらに、左膝の半月板損傷など過去のケガの影響も考慮し、膝周りの神経の滑走性も改善。神経の通り道を妨げている部分を優しく押さえながら関節を動かすことで、施術が進むにつれてゴリゴリとした違和感が消滅。「気持ちいい」とダンディ坂野さんも驚きの表情を見せました。



年齢とともに感じる体の硬さや痛みも、正しい関節ケアで改善の糸口が見つかるかもしれません。日々のパフォーマンス向上に向けて、足元からのケアを意識してみてはいかがでしょうか。