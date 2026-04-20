ハーゲンダッツから、加賀棒ほうじ茶の甘く香ばしい味わいを追求した、シンプルなおいしさのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」が登場。

加賀棒ほうじ茶の香り豊かな味わいに包まれるアイスクリームが、期間限定で新たに発売されます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」

価格：373円（税込）

発売日：2026年4月21日(火)

内容量：110ml

販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど

アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程で品質へのこだわりを徹底的に追求し続けている「ハーゲンダッツ」

ハーゲンダッツが展開するミニカップシリーズから「加賀棒ほうじ茶ラテ」が新たに登場します。

近年、ラテやスイーツとして人気が高まっているほうじ茶に注目し、2017年に発売したミニカップ「ほうじ茶ラテ」は好評を博しました。

今回新登場する「加賀棒ほうじ茶ラテ」は、従来のほうじ茶よりもさらに上質な味わいを目指し、特別感や高級感の印象がある「加賀棒ほうじ茶」を採用。

素材の魅力を最大限に引き出すため、あえて具材を加えないプレーン構造に仕上げました。

加賀棒ほうじ茶とミルクが織り成す、すっきりとしつつも奥行きのある味わいが楽しめます！

ミルクのコクがありながらもすっきりした後味で、加賀棒ほうじ茶の香り豊かな味わいに包まれるひととき。

パッケージには金沢らしい“和”の世界観を取り入れ、華やかな色彩で特別感が表現されています。

希少な“加賀棒ほうじ茶”が生み出す、素材本来の味わいを堪能できる一品です☆

こだわりポイント2）上質な味わいを生む「加賀棒ほうじ茶」を採用

加賀棒ほうじ茶は、茶葉ではなく茎を原料とした、石川県・金沢市発祥のほうじ茶です。

茶葉全体の10〜15％しか取れない希少部位を使用しており、一般的なほうじ茶と比べて苦みや渋みが少ないのが特徴。

焙煎の香り成分を豊富に含むことで、甘く香ばしい香りが引き立ちます。

従来、ハーゲンダッツで使われてきた茶葉よりも低温で焙煎し、すっきりした味わいに仕上げられています。

こだわりポイント2）香ばしさと旨みを引き出した、加賀棒ほうじ茶アイスクリーム

アイスクリームは加賀棒ほうじ茶の香ばしさと旨み、やさしい甘さが広がる、奥行きのある味わいに。

また、コクとクリーミーさを兼ね備えたハーゲンダッツこだわりの北海道産ミルクで、加賀棒ほうじ茶の繊細な風味を最大限引き立てています。

そして、ラテらしいなめらかな口当たりを実現するために、加賀棒ほうじ茶とミルクのベストバランスを追求。

最後の一口まで楽しめるように仕立てたミニカップです☆

甘く香ばしい加賀棒ほうじ茶とクリーミーな北海道産ミルクを合わせ、素材本来のシンプルなおいしさがあるアイスクリーム。

ハーゲンダッツ ミニカップの「加賀棒ほうじ茶ラテ」は、2026年4月21日より期間限定で発売です☆

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