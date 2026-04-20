日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）による事務折衝が２０日、都内で行われ、選手会会長の近藤健介外野手＝ソフトバンク＝、副会長の源田壮亮内野手＝西武＝、松本剛外野手＝巨人＝らが出席した。

選手会は３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）で新たなルールとして採用され、侍ジャパンの国内組が苦戦したピッチコム（サイン伝達機器）の導入を要望したことが明らかになった。近藤会長は「ピッチコムに関しては（導入は）それほどハードルは高くないのかなと考えています。球団の方も（同じように）考えているので」と説明。「サイン盗みの疑いもなくなると思いますし、連携プレー、サインプレーも非常にやりやすかったという声を多く聞いている。内野の連携の面でメリットは高い」と要望の理由を語った。

一方でピッチクロックに関しては「投手の影響も慎重にこれから考えていきたい」と負担面を考慮し、要望を出すには至らなかった。

史上初の８強敗退という原因の一つとなったピッチクロックとピッチコム。大会後に、ドジャース・大谷が「世界で勝ちたいなら導入するべき」と提言し、野手最年長のヤクルト・中村悠が「メジャーと日本のＮＰＢの差をすごく感じた。日本もピッチクロック、ピッチコムとかを導入してより向こうに近づきながら、日本の選手のスキルを上げていったほうがいんじゃないかと思いました」などと私見を披露していた。

ピッチコムの導入に関してはＮＰＢ側は前向きに検討するという意見があったという。「ＯＫが出たら１２球団一斉にスタートするわけではなくて、やりたい球団はやっていく。選手が対応できるのであればすぐにでもということは言わせてもらいました」と導入時期について言及。早ければ今季終盤の導入される可能性もありそうだ。

◆ピッチクロックの主なルール

▽投手側の制約 投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボール加算。前の打者が完了してから次打者の初球までは３０秒となる。

▽打者側の制約 １５秒ないし、１８秒からタイマーがスタートされ、残り８秒以内に構えなければ１ストライクが加算。打席を外せるのは１打席につき１回で、２回目だと１ストライク加算される。

▽イニング間 インターバルはＭＬＢのルールでは２分２５秒。

▽タイマー 審判員とピッチタイマーが連係をしながら、ケース・バイ・ケースで運用。例えば投手がスパイクのひもがほどけたり、球場内で何らかのアクシデントがあればタイマーはストップされ、野手が守備位置についてからタイマーを作動させる。

◆ピッチコム

サイン盗み防止などの観点からメジャーではピッチコムが２２年から導入された。春季キャンプから各球団は約１５〜２０試合ほど実戦で試してからシーズンに突入。準備期間があった上に、翌２３年に投手から捕手へのサイン伝達が解禁されるなど、段階的な手順が踏まれた。一方、いまだに通信トラブルなどで試合中に機器を交換するシーンも珍しくはない。

サインを伝達するリモコンは９個のボタンがあり、投手は帽子前方の裏側に細長い受信機を入れ込み、捕手は左手首付近にリモコン、耳にはイヤホンを装着してプレー。違和感に慣れる必要がある上に、各機器から伸びるアンテナが絡まると、受信しにくいケースもあるという。