「地元の人しか読めなさそう」読むのが難しい“小田急江ノ島線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度の自己紹介や挨拶で、地元の地名や最寄り駅が話題にのぼる機会も多い4月。 初対面の人にはなかなか正しく読んでもらえない、独特な響きや歴史を持つ駅名の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「小田急江ノ島線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『ろっかいにちだい』と読んでしまう」（60代女性／静岡県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）、「簡単な文字ばかりなのに、つながると読めないから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「最初、鵠沼は読めなかったです」（40代女性／神奈川県）、「地元の人しか読めなさそう」（40代男性／千葉県）、「いきなり難読漢字から始まるので難易度が高い」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「小田急江ノ島線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：六会日大前／59票2位は藤沢市にある「六会日大前（むつあいにちだいまえ）」駅。難解なのが「六会（むつあい）」という読みです。この地名は、明治時代に6つの村が合併したことに由来します。駅名にある通り、日本大学のキャンパスが隣接しており、学生たちの活気にあふれる文教地区として親しまれています。
回答者からは「『ろっかいにちだい』と読んでしまう」（60代女性／静岡県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）、「簡単な文字ばかりなのに、つながると読めないから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：鵠沼海岸／76票1位は「鵠沼海岸（くげぬまかいがん）」駅が選ばれました。特に「鵠（くげ）」という漢字が難しく、「白鳥」を意味する歴史的な言葉ですが、現代では馴染みが薄いため難読とされています。駅周辺は日本屈指のサーフィンスポットであり、お洒落なカフェや住宅が立ち立ち並ぶ、湘南を代表するリゾートエリアです。
回答者からは「最初、鵠沼は読めなかったです」（40代女性／神奈川県）、「地元の人しか読めなさそう」（40代男性／千葉県）、「いきなり難読漢字から始まるので難易度が高い」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)