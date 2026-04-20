&TEAM9人がクールな黒衣装でギュッと密着！仲良し自撮り公開に「みんなかっこいい」と歓喜の声＆めざましくんの持ち方にも注目集まる

【写真】&TEAMクールな黒衣装でギュッと集合の自撮りショット／メンバーごとの“めざましくん”の持ち方に注目／&TEAM3種類の衣装を披露！MVビハインドフォト（集合＆ソロショット）

&TEAM（エンティーム）が4月20日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に登場。グループのXに、“めざましくん”との集合ショットが公開された。

■&TEAMメンバー、めざましくんとの自撮り集合ショット

番組では、&TEAMメンバーが本格アクションに初挑戦した新曲「We on Fire」の韓国でのMV撮影に独占密着。アクションを練習する真剣な表情から、“わちゃわちゃ”としたメンバー同士のやり取りまで、ギャップ溢れる魅力が映し出され、視聴者の視線を釘付けにした。

グループの公式Xには、MAKI（マキ）が自撮りした、MVでのクールなオールブラック衣装姿の集合ショットが公開。後方でNICHOLAS（ニコラス）が番組の公式マスコットキャラクター“めざましくん”を掲げ、ギュッと密着したメンバーの仲の良さが伝わる1枚となっている。

なお、放送前日には、番組公式Xに、屋外で撮影された全員が“めざましくん”を手にした集合ショットも公開。片手持ちや両手持ち、ハートを作るなど、メンバーそれぞれの持ち方にも注目だ。

SNSでは「家族写真みたいで尊い」「みんな可愛い」「めざましくんが遠い（笑）」「Kくん“私が育てました”みたいな顔してる（笑）」「朝から眼福でした」などの声が寄せられている。

■&TEAM「We on Fire」MV撮影ビハインドフォトも一挙公開

また、グループのXでは、「We on Fire」MV撮影時の“3種類”の衣装による集合＆ソロショットも公開され、注目を集めている。