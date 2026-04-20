【NBA試合速報】2026年4月20日（月） サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年4月20日（月）
開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）
最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 111 - 98 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。
第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-21で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし59-49で終了する。
第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び87-72で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし111-98で終了する。
試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-20 13:05:06 更新