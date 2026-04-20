サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年4月20日（月）

開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）

最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 111 - 98 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。

第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-21で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし59-49で終了する。

第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び87-72で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし111-98で終了する。

試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 13:05:06 更新