直接相談で広がる住まい選び！ ウチコミ！「2026年引越し繁忙期トレンド」

記事ポイント ウチコミ！が2026年1月から3月の引越し繁忙期における検索動向を発表「初めての方向け紹介ページ」は前年同期比186.6％増、「女性向け物件検索」は83％増古民家、DIY物件、戸建て、初期費用10万円以下など個性と節約を重視する傾向が明確に ウチコミ！が2026年1月から3月の引越し繁忙期における検索動向を発表「初めての方向け紹介ページ」は前年同期比186.6％増、「女性向け物件検索」は83％増古民家、DIY物件、戸建て、初期費用10万円以下など個性と節約を重視する傾向が明確に

ウチコミが運営する賃貸プラットフォーム「ウチコミ！」は、2026年1月から3月の引越し繁忙期におけるサイト利用動向と検索トレンドの分析結果を発表しました。

物件価格の高騰が続くなかで、検索データからはコストを抑えながらも自分らしい住まいを求めるニーズが強まっていることが見えてきます。

女性向け物件や個性派物件への関心も伸びており、従来の部屋探しとは異なる価値観が浮かび上がる結果です。

ウチコミ！「2026年引越し繁忙期トレンド」





発表日：2026年4月20日調査対象期間：2026年1月〜3月発表元：株式会社ウチコミ内容：ウチコミ！内の入居希望者の利用動向・検索トレンド分析サービス特徴：全物件仲介手数料無料、大家さんと直接チャット可能

今回の分析では、前年同期比で「初めての方向け紹介ページ」の閲覧数が186.6％増となり、大家さんと直接やり取りできる部屋探しの仕組みへの関心が大きく高まったことが示されました。

ウチコミ！

は、全物件で仲介手数料が無料となる点に加え、物件所有者である大家さんと直接相談できるのが特徴です。

物価高の影響で初期費用を抑えたいニーズが強まる一方、住まいに個性や安心感を求める傾向も同時に進んでいます。

検索動向の伸び率





初めての方向け紹介ページ：前年同期比186.6％増女性向け物件検索：前年同期比83％増古民家：前年同期比57％増DIY物件：前年同期比54.7％増初期費用10万円以下：前年同期比40％増戸建て：前年同期比27.8％増ペット多頭飼い：前年同期比11％増

検索ワードでは、古民家やDIY物件、戸建てなど、画一的な賃貸物件とは異なる魅力を持つ住まいへの注目が集まります。

テレワークの定着や暮らし方の多様化を背景に、広い空間や自分好みに手を加えられる住まいを求める動きが強まっています。

さらに、ペット多頭飼いのように一般的な賃貸ではハードルが高い条件でも、大家さんへ直接相談できる仕組みが検索需要の後押しになっているようです。

女性の住まい探し

女性向け物件検索は前年同期比83％増となり、単身引越しで重視される安心感への関心が数字にも表れます。

セキュリティ面に加えて、大家さんの顔が見え、直接コミュニケーションできる点が物件選びの安心材料になっていると考えられます。

あわせて「初期費用10万円以下」の検索が40％増となっており、引越し費用を現実的に抑えたい堅実なニーズも鮮明です。

大家さん直接募集の強み

ウチコミ！

では、入居希望者が大家さんと直接チャットできるため、「ペットを2匹飼いたい」「壁紙をDIYしたい」といった希望を相談しやすい環境が整っています。

リリースでは、築古物件や駅から離れた物件でも、DIY可能、ペット多頭飼い可、女性向けセキュリティ強化といった付加価値によって競争力を高められる可能性が示されます。

借り手にとっては条件の相談先が明確で、貸し手にとっては物件の個性を直接伝えられる仕組み。

双方のニーズをつなぐプラットフォームです。

検索データからは、価格だけでなく、安心感や個性、交渉のしやすさも住まい選びの判断材料になっていることがわかります。

引越し繁忙期の利用動向は、これからの賃貸市場で求められる価値の変化を映す内容となります。

大家さんと直接つながる賃貸プラットフォーム「ウチコミ！」の紹介でした。

よくある質問

Q. ウチコミ！の特徴は何ですか？

A. ウチコミ！

は、全物件で仲介手数料が無料となっており、入居希望者が大家さんと直接チャットで相談できる賃貸プラットフォームです。

費用面と相談のしやすさが大きな特徴です。

Q. 今回の調査で特に伸びた検索項目は何ですか？

A. 最も大きく伸びたのは「初めての方向け紹介ページ」で前年同期比186.6％増です。

このほか「女性向け物件検索」83％増、「古民家」57％増、「DIY物件」54.7％増などが目立ちます。

Q. どのような住まいニーズが見えてきていますか？

A. 初期費用を抑えたい節約志向と、自分らしい暮らしをかなえたい個性重視のニーズが同時に強まっています。

女性向けの安心感や、古民家、DIY物件などへの関心の高さも特徴です。

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