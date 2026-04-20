マギー、春コーデを披露　※「マギー」Instagram

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　モデルでタレントのマギーが19日にInstagramを更新。抜群スタイルの春コーデを披露した。

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マギーが「春コーデ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Rick OwensのジャケットにLouis Vuittonのシャツ、Diorのミニスカート、TOD’Sのローファー、Chrome Heartsのバッグを身に付けたコーディネートが収められている。

　高級ブランドを着こなす彼女の姿に、ファンからは「か！か！かっわいいー!!眼福です」「足なげぇ〜羨ましい！」「マギーさん、とてもお綺麗です!!大好きです!!」などの声が集まっている。

■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。

引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）