「足なげぇ〜羨ましい！」マギーの春コーデ＆抜群スタイルに反響
モデルでタレントのマギーが19日にInstagramを更新。抜群スタイルの春コーデを披露した。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
マギーが「春コーデ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Rick OwensのジャケットにLouis Vuittonのシャツ、Diorのミニスカート、TOD’Sのローファー、Chrome Heartsのバッグを身に付けたコーディネートが収められている。
高級ブランドを着こなす彼女の姿に、ファンからは「か！か！かっわいいー!!眼福です」「足なげぇ〜羨ましい！」「マギーさん、とてもお綺麗です!!大好きです!!」などの声が集まっている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
マギーが「春コーデ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Rick OwensのジャケットにLouis Vuittonのシャツ、Diorのミニスカート、TOD’Sのローファー、Chrome Heartsのバッグを身に付けたコーディネートが収められている。
高級ブランドを着こなす彼女の姿に、ファンからは「か！か！かっわいいー!!眼福です」「足なげぇ〜羨ましい！」「マギーさん、とてもお綺麗です!!大好きです!!」などの声が集まっている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）