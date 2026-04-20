「懐かしい」の声殺到 庄司智春、“思い出のチラシ”に反響
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が19日にInstagramを更新。“思い出のチラシ”を公開すると、ファンから「貴重ですねー」「懐かしい」といった反響が寄せられた。
【写真】庄司智春、お笑い界に飛び込むきっかけとなった思い出の品
庄司が投稿したチラシは、吉本総合芸能学院（NSC）の東京校1期生を募集するチラシ。投稿の中で庄司は「1995年に雑誌、月刊デ・ビューでこれを見てお笑いの世界に飛び込みました」とつづり「部屋の掃除をしていたら出て来た こういうの取っておくタイプだったんだな」とコメントしている。
彼の投稿にファンからは「貴重ですねー」「懐かしい7丁目行ってたな〜」「記念ですね」などの声が集まっている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）
【写真】庄司智春、お笑い界に飛び込むきっかけとなった思い出の品
庄司が投稿したチラシは、吉本総合芸能学院（NSC）の東京校1期生を募集するチラシ。投稿の中で庄司は「1995年に雑誌、月刊デ・ビューでこれを見てお笑いの世界に飛び込みました」とつづり「部屋の掃除をしていたら出て来た こういうの取っておくタイプだったんだな」とコメントしている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）